Guinée: Violences à Conakry - La crise chez les personnes déshéritées

Les personnes déshéritées sont l'une des cibles les plus touchés de la crise politique en Guinée. Dans ce coin de Kipé, cette couche de la population qui vit de l'aumône est souvent confrontée à des difficultés économiques lors des manifestations politiques. Nombreux sont ceux qui se livrent à cette activité par désespoir.

Pour gagner leur survi, ces citoyens sont obligés de sortir malgré les risques lors des manifestations politiques. << Nous quand il y a des manifestations, on souffre beaucoup plus. Parce que non seulement on aura du mal à sortir de chez nous, une fois ici encore, on s'inquiète comment regagner chez nous. Nous sommes obligés de faire cette activité de mendicité parce qu'on ait vieux et on a pas les moyens.

Quand on vient ici, c'est difficilement qu'on gagne quoi manger sur quand il y a grève. Parce que ça trouvera que les gens se font rares. Déjà, plus souvent, nous savons qu'on aura pas grande mais vu que nous sommes des pères de famille, on ne peux pas rester sans venir chercher notre quotidien. Avec cette situation nous ne savons plus quoi faire >>, s'est inquiété Mamadou Saliou Bah.

Assis au bord de la route dans plusieurs endroits de Conakry, ces personnes demunies expriment leur inquiétude sur les violences policières envers les jeunes lors des manifestations politiques. Ils sont souvent sur leur lieu de regroupement avec la peur au ventre.

<< Nous nous sommes très inquiètes quand il y a des manifestions. On a peur en sortant pour ne pas être violentée, mais que faire, on est obligé de sortir pour chercher de quoi nourrir nos familles. Même si on sort, on a peur pour nos enfants qui sont à la maison. Même moi, un de mes enfants a été arrêté dans une des grèves. Ils l'ont frappé violement. Donc franchement, on n'est pas du tout protégé >>, s'indigne Fatoumata Lamarana Diallo.

Ces citoyens qui sont à la merci de la nature, sont souvent dans le désespoir de gagner leur quotidien pendant les manifestations politiques en Guinée.