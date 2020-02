Cote d'Ivoire: Ligue1 - Asec-Soa, le choc !

Les six derniers matches de la 17e journée de la Ligue1 se disputent samedi et dimanche, à Abidjan et à l'intérieur du pays. Une journée qui sera marquée par deux affiches. Asec-Soa constitue le match phare. Un duel de feu entre les deux derniers champions de Côte d'Ivoire qui sont encore en course pour l'édition 2019-2020.

Mais aussi une rencontre à six points entre deux équipes qui ont le même nombre de points, après les 16 premières journées. Troisième au classement avec 27 points et une différence de but favorable, l'Asec pourrait se voir doubler au classement par son adversaire du jour, en cas de contre-performance.

La Soa, dirigée par Traoré Siaka « Gigi », ancien technicien de l'Asec, est capable de jouer un sale tour aux Mimos. Au match aller déjà, Doumbia Aboubacar et ses coéquipiers avaient infligé aux Jaune et noir leur première défaite de la saison (1-0), lors de la quatrième journée.

Ce match sera l'occasion pour Julien Chevalier, l'entraîneur de l'Asec, de prendre sa revanche. Il a pris beaucoup de notes lors de la rencontre de la 16e journée entre la Soa et l'Asi.

Du lourd attend également le grand rival de l'Asec, l'Africa Sports, qui affronte l'Afad (2e, 30 pts) lors de cette 17e articulation de la Ligue1. Au bord d'une nouvelle crise par rapport à ses résultats, l'Africa n'a pas droit à l'erreur, samedi, face aux Afadistes.

Lignon Nagbeu qui a repris sa place sur le banc, après le limogeage du Français Jean Christophe Gratecap, n'aura pas la tâche facile.

En plus des séquelles d'une mauvaise intersaison, l'infirmerie du club ne désemplit pas. Il ne restera donc aux Aiglons que leur légendaire combativité face à une équipe de l'Afad qui respire la grande forme.

Enfin, on suivra avec intérêt le déplacement du leader, le Racing club d'Abidjan, à Yamoussoukro pour affronter Bouaké Fc.

Un match piège pour les protégés du président Cissé Logossina face à une équipe de Bouaké Fc imprévisible. Au match aller, les Bouakéens avaient humilié leurs adversaires (3-0) au Parc des sports. La manche retour promet des étincelles entre les deux clubs.