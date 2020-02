Congo-Kinshasa: Goma - Ouverture réussie de la 7ème édition du festival AMANI

C'est pour la 7ème année consécutive depuis 2014 que se tient à Goma(Nord-Kivu) le Festival AMANI qui est un rendez-vous culturel qui rassemble des milliers de festivaliers venus de plusieurs horizons du monde autour du message de la paix.

Contrairement à des appels à manifestation de la part de certains mouvements citoyens de la ville de Goma qui ont demandé aux autorités nationales et provinciales de la République Démocratique du Congo d'annuler ce rendez-vous culturel, la musique et la danse ont bel et bien dominé la scène du collège Mwanga ce vendredi 14 février 2020 sans aucun incident, même si le débat autour de son annulation a dominé le quotidien des Gomatraciens jusque le jour-j.

« Festival égal Business « , » pas de festival sans la paix à Beni » , « il faut délocaliser le festival ou encore changer d'appellation », figurent parmi les phrases contenues dans les revendications des anti-Festival AMANI.

L'arrivée à Goma pour la cause depuis le jeudi 13 février du Ministre National de la culture et la présence du Gouverneur de province du Nord-Kivu ce vendredi 14 février au collège Mwanga sont les signes éloquents qui prouvent que les autorités politiques de la Rdc soutiennent encore cette fête de la musique et de la danse à Goma.

La Cléopâtre de la musique congolaise, l'artiste musicienne Mbilia bel, a été la tête d'affiche de cette première journée.

Innocent Balume dit Innos'B, un artiste musicien qui monte tel une étoile filante dans la nouvelle génération de la musique congolaise sera au rendez-vous ce samedi 15 février.