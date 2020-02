Congo-Kinshasa: Meschack Elia autorisé provisoirement à jouer en Suisse

L'ancien ailier du Tout puissant Mazembe a obtenu de la FIFA, l'autorisation provisoire de jouer dans son nouveau Club de Young Boys de Berne en Suisse.

Pour la FIFA : « La présente décision concernant l'autorisation d'enregistrement provisoire du joueur pour le club suisse est une mesure provisoire et, en tant que telle, elle ne porte pas préjudice quant à une quelconque décision concernant la substance du potentiel litige contractuel entre le club congolais, TP Mazembe, et le joueur, Meschack ELIA Lina (ainsi que son nouveau club).

Selon la jurisprudence constante de la plus haute instance du football, le joueur est autorisé provisoirement à jouer.

Les trois parties vont maintenant se fixer rendez-vous devant l'instance internationale. Du côté du TPM, tous les éléments pour être remis dans ses droits seront maintenant étudiés à fond.

Quoique provisoirement autorisé à jouer, Meschack ELIA encourt toujours une sanction et les Young Boys de Berne, son nouveau club, le paiement de la totalité des indemnités du transfert tel qu'inscrit dans le contrat.

Il reviendra à l'organe décisionnaire compétent de s'exprimer sur la question de l'existence d'une quelconque relation contractuelle valable entre le club congolais et le joueur.

De plus, l'organe décisionnaire compétent devra également s'exprimer sur les questions de savoir si une rupture du contrat a été commise par l'une des parties, que ce soit avec ou sans juste cause, quelle partie doit être considérée comme responsable de cette possible rupture et quelles en seraient les possibles conséquences, à savoir une compensation financière et/ou des sanctions. »

Les analystes sportifs estiment que la motivation de la décision de la FIFA rejoint sur plusieurs points les éléments de défense présentés par la FECOFA et le TPM.

Pour le Club lushois, l'autorisation provisoire est claire, le TPM et ses avocats restent sereins. Et pour d'autres, la jurisprudence, au lendemain d'une autorisation provisoire à jouer, Young Boys paiera sûrement la totalité des indemnités du transfert inscrites dans le contrat et le joueur écopera sans doute d'une suspension.

Il sied de rappeler que Elia passait une période d'essais en Belgique sur autorisation du TP Mazembe, avant de disparaître dans la nature. Quelques jours plutard, son Manager l'avait clandestinement emmené en Suisse, à l'insu de son club de Lubumbashi.