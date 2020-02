Algérie: Conseil de la nation - Djerad présente le plan d'action du gouvernement

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a entamé, samedi à Alger, la présentation du plan d'action du gouvernement devant les membres du Conseil de la nation, lors d'une séance plénière, présidée par son président par intérim Salah Goujil, et ce conformément à l'article 94 de la Constitution.

A l'issue de l'exposé du Premier ministre, les membres du Conseil de la nation procèderont au débat général du plan d'action du gouvernement.

La séance de demain dimanche, sera consacrée aux réponses du Premier ministre aux questions soulevées par les membres du Conseil de la nation, qui sera suivie, par la suite, par l'adoption d'une motion.

Le second chapitre traite de la réforme financière et du renouveau économique. Il y est notamment question de la refonte du système fiscal, de l'instauration de nouvelles règles de gouvernance budgétaire, de modernisation du système bancaire et financier et de développement de l'information statistique économique et sociale et de la fonction prospective.

Le troisième chapitre est consacré, quant à lui, au développement humain et à la politique sociale.

Le quatrième chapitre porte sur la politique étrangère devant être "dynamique et proactive", alors que le cinquième est dédié au renforcement de la sécurité et la défense nationale.

Dans le préambule, le gouvernement souligne qu'il entend relever les défis que traduit parfaitement la vision globale de Monsieur le Président de la République, "vision nourrie des réalités politiques, économiques et sociales et inspirée des attentes exprimées, de manière claire et déterminée, par les citoyens et citoyennes".