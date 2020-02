Congo-Kinshasa: Goma - Le Champion du monde de « Bodybuilding » présente son trophée au Ministre provincial des sports

En marge d'une soirée sportive et caritative en faveur des habitants du territoire de Beni qui sera organisée ce samedi 15 février 2020 à Goma, Lucien Hondi Rugenge qui a remporté le titre mondial de champion du monde dans la catégorie 90kg du sport appelé « Bodybuilding » lors du championnat organisé à Dubaï du 6 au 7 décembre 2019, est venu présenter ce vendredi 14 février 2020 son trophée à Prisca Luanda, Ministre Provinciale des sports et loisirs au Nord-Kivu.

Ce Congolais âgé de 28 ans fait savoir à la Ministre des sports au Nord-Kivu qu'il est porteur d' un message de paix en faveur de la population meurtrie de Beni. Voilà qui justifie l'organisation de cette soirée qui consistera à la collecte de fonds en faveur des nécessiteux de Beni.

» C'est aussi un moment de faire comprendre aux jeunes kivutiens qu'on peut se développer à travers le sport. Nous appelons les jeunes à se désengager des antivaleurs.

Nous comptons mettre en place dans les jours à venir la fédération de » Bodybuilding » en RDC, ce sport qui n'existe pas à Goma et partout au pays et qui va s'affilier à la Fédération nationale pour que des milliers de jeunes congolais découvrent et pratiquent aussi ce sport qui a fait de moi champion du Monde, une fierté pour la République Démocratique du Congo_ » indique-t-il.

Prisca Luanda qui a accueilli ce trophée au nom du Gouvernement provincial s'est dit être honorée par la performance de ce jeune Kivutien qui a représenté la RDC dans cette compétition mondiale.

» Nous l'encourageons à continuer dans le même élan et ça doit servir d'exemple à d'autres jeunes congolais qui doivent savoir que l'État ne peut pas créer l'emploi pour tout le monde et qu'ils sont appelés à développer positivement des capacités sportives pour leur bien-être et pour la fierté du pays «

Par ailleurs, le « Bodybuilding » est un sport basé sur l'esthétique du corps à travers le développement d'une manière particulière des muscles du sportif et qui est considéré comme un sport et en même temps un art.