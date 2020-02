Soudan: Le CS se félicite de la décision du Soudan du Sud sur les États

Khartoum — Le président du Conseil souverain (CS), le lieutenant-général Abdul Fattah Al-Burhan et le gouvernement du Soudan, ont salué la décision constructive et courageuse du président et du gouvernement du Soudan du Sud, qui a décidé de revenir à l'option des dix États de la République du Soudan du Sud pour le maintien et l'édification de la paix par la formation du gouvernement de transition selon les dispositions de l'accord de paix activé.

Le Conseil a déclaré, dans un communique ce samedi, que le Soudan se félicite de cette grande étape dans le processus de paix au Soudan du Sud frère.

« Le Soudan espère que les dirigeants et le peuple de l'État du Soudan du Sud travaillent de manière constructive et conciliante pour améliorer le tissu social et construire les institutions de l'État basant sur la citoyenneté, la justice et l'État de droit.