Sénégal: Saison 2019-2020 de Basketball - Le top départ du national 1 donné

Repoussée d'une semaine pour des raisons administratives, la saison de basketball 2019-2020 démarre ce samedi 8 février, sur les parquets et terrains du pays. Pour le présent exercice, le championnat national se jouera sur la base de deux poules aussi bien chez les hommes que chez les dames.

L'adoption de cette formule obéit à la volonté de la nouvelle direction technique nationale dirigée désormais par Moustapha Gaye, de circonscrire la durée de saison dans les délais requis et de boucler au plus tard le 25 juillet 2020.

Dans la poule A, l'As Ville de Dakar, sous la houlette de l'entraîneur Ousmane Diallo, successeur de Moustapha Gaye, promu directeur technique national, sera encore grande prétendante à sa propre succession. L'équipe de la Municipalité, sera concurrencée dans la poule A par le Saint Louis basket club qui a enregistré plusieurs départs, mais aussi l'ISEG qui vient d'enrôler la meneuse Ndèye Khady Dieng du Duc et la «Reine» Ndèye Séne. Cette poule sera complétée par les équipes de Dbaloc, de Mbour Bc, de l'Ascc Bopp et du CEMT de Ziguinchor, promu cette année.

La poule B sera elle menée par le Duc. Malgré une terne saison, impliquant plusieurs changements en son sein, les Duchesses s'érigeront cependant comme un sérieux prétendant au titre. Elles partageront la poule avec l'Asfo, le Jaraaf, la Jeanne d'Arc, l'UGB, le Saltigué et l'Inseps Ucad, promu également cette saison.

Chez les messieurs, l'As Douanes, quadruple championne en titre va se mesurer dans la poule A, à l'Union sportive ouakamoise (Uso), l'ASFA, le Louga Bc, la Jeanne d'Arc, le Sibac, Mermoz Bc et l'ISEG. Pour la poule B, elle est formée par le Duc, de l'As Ville de Dakar, du Saint Louis basket club, du Saltigué, de l'Ugb, de l'Asc Thiès, de l'Us Rail et l'Ascc Bopp. A l'issue de la première phase du championnat, les quatre premières équipes de chaque poule disputeront les Play-offs. Les autres vont jouer les Play Down pour un maintien dans l'élite ou pour la relégation en national 2.

Officiellement, les finales du championnat dames et messieurs se disputeront les 4 et 11 juillet prochain alors que la Coupe du Sénégal calée le 18 juillet pour les dames et le 25 juillet pour les messieurs