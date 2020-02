Sénégal: Fête de la Saint Valentin - Dakar arbore les couleurs de l'amour

Des vendeurs de fleurs à tous les coins de rue, hommes, femmes, jeunes, adultes, la plupart habillés en rouge et noir, en rose ou en jaune. Bref, des ballons en forme de cœur ornent le décor dans les boutiques, hôtels et autres restaurants dans la capitale sénégalaise. Hier, vendredi 14 février, pour célébrer la fête de la Saint Valentin, dite fête des amoureux, la Dakar a encore une fois arboré les couleurs de l'amour.

Dakar, 16h30, plus précisément au marché Kermel au cœur du quartier Plateau, des dames assises à l'entrée du marché, avec des seaux contenant des fleurs rouges, roses et blancs. Des vraies fleurs. Mais aussi des fausses. A chacun, sa bourse. A chacun sa préférence, pour faire plaisir à son homme ou à sa femme en ce jour où on fête l'amour.

LES FLEURISTES SE FROTTENT LES MAINS

Ndeye Fatou, qui a vendu plus de 100 fleurs dans une seule matinée hier, confie que «c'est un jour spécial pour les fleurs». «Mon métier est de vendre des fleurs mais aujourd'hui (hier, Ndlr), j'ai tout épuisé. Les clients ont tout acheté grâce à la Saint Valentin», s'enthousiasme-t-elle. Selon toujours cette vendeuse, les prix varient selon la qualité. «Il y'a des fleurs à 1000 francs. Ce sont les fleurs en plastique, mais les vraies roses coûtent 3000 l'unité». Venu acheter des fleurs à sa dulcinée, Bassirou dira que les prix «sont acceptables. Tout le monde peut acheter pour faire plaisir à sa moitié». Amandou, 35 ans, marié, soutient lui que, «l'amour, on la fête tous les jours» même si «la saint valentin est un jour particulier». «J'ai acheté un cadeau symbolique à madame et je l'ai réitéré mon amour», dit- il. Ne préférant pas aller au restaurant, Amandou «opte de diner avec ses enfants et sa femme qui va cuisiner le diner dans une ambiance chaleureuse», confie-t-il. En revanche, pour Madame Kane, mariée, elle aussi, il y'a de cela deux ans et mère d'un petit garçon, la préférence a été d'aller au restaurant parce que selon elle, «la saint valentin est un moyen de sortir en couple. C'est romantique ! Diner, en tête à tête avec son mari dans un restaurant chic et glamour, loin de la maison. Il faut trouver un endroit romantique pour allumer la flamme», explique-t-elle en gesticulant.

LA DÉCO AUSSI...

«Bonne fête de saint valentin». Cette phrase s'affiche pratiquement à l'entrée de tous les restaurants ou hôtels, mais aussi sur les panneaux publicitaires. Dans les restaurants, on rivalise avec les menus à proposer à la clientèle. Même les patisseries ne sont pas épargnées. Dakar, c'est chic. Dakar, aime la fête. Les Sénégalais aussi. Mais attention encore à la folie dépensière.