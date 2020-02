Algérie: Hillel Soudani - Blessé, l'Algérien opéré sans complication

Hillel Soudani est constamment freiné dans son élan par des blessures cette saison. Le récent pépin physique est au niveau du genou, comme vous l'avions annoncé il y a quelques jours. Passé par la case opération, l'international algérien a surmonté cet obstacle sans inconvénient.

Pas de temps à perdre. Après avoir contracté cette grave blessure, Soudani a été opéré aux ligaments croisés antérieurs du genou droit. Ce qui a d'ailleurs été effectuée avec succès. Le temps pour l'attaquant d'entamer une longue période de convalescence.

Après l'opération, le joueur a posté une photo sur son compte twitter indiquant sa bonne forme avec un commentaire : « Merci à tous pour vos messages. Je serai de retour plus fort que jamais ».

Thank you all for your messages !! SOUDANI He will come back stronger than ever ... ❤️✌️ pic.twitter.com/NaZyzhRPFS

- Hillal Soudani (@Hillal_Soudani) February 14, 2020

Avec l'Olympiakos cette saison, Hillel Soudani a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 19 matchs de championnat. Il aurait pu faire mieux s'il s'inscrivait sur la durée sans être embêté par les pépins physiques.