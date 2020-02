Nigeria: Manchester United - Odion Ighalo convoqué pour Chelsea

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, a déclaré que le Nigérian Odion Ighalo pourrait faire ses débuts contre Chelsea.

Lundi prochain, Manchester United se déplacera à Stamford Bridge pour y affronter Chelsea. A cette occasion, Odion Ighalo devrait être du voyage.

L'attaquant nigérian, prêté cet hiver aux Red Devils par le club chinois Shanghai Shenhua, ne s'est toujours pas entraîné avec ses nouveaux coéquipiers. Le Super Eagle serait mis à l'écart par crainte d'une contamination du coronavirus.

Cette mesure de précaution est censée durer 14 jours, un laps de temps équivalent à la durée d'incubation, laquelle prendra fin ce week-end. Suffisant pour qu'il puisse prendre part, lundi, au match de Manchester United contre Chelsea.

Présent en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a évoqué le cas de sa recrue. Celle-ci ne devrait cependant pas démarrer la rencontre face aux Blues.

« Je n'ai jamais dit qu'il allait être prêt à jouer lundi. Il sera avec nous et il voyagera avec nous. Il est sorti de cette période de deux semaines, juste une précaution que nous avons prise.

On va voir s'il jouera ou non. Nous sommes restés en contact avec lui et nous lui avons fourni notre propre programme d'entraînement. Il va devoir s'intégrer et s'habituer aux joueurs et à l'équipe aussi vite que possible. Il a travaillé très dur, » a révélé le manager norvégien des Red Devils.

Odion Ighalo pourrait donc disputer ses premières minutes en Premier League à Stamford Bridge...