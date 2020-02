Algérie: Zetchi favorable à une CAN tous les 4 ans

Alger — Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) souhaite une Coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans comme préconisée par le patron de l'instance internationale, Gianni Infantino.

Je suis d'avis d'organiser la CAN tous les 4 ans et je l'ai déjà dit avant à la Radio algérienne. On est pour une CAN tous les quatre ans à condition que le cahier des charges soit plus exigeant que ce qu'il est aujourd'hui ", a déclaré Zetchi pour FAF TV.

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, avait préconisé récemment à Rabat d'organiser la CAN tous les quatre ans dans le but de "la rendre plus commercialement viable et attrayante à l'échelle mondiale".

Pour l'ancien président du Paradou AC, une compétition tous les deux ans constitue une sorte d'échec pour ce tournoi majeur :" La CAN tous les deux ans, pour moi, c'est une sorte d'échec pour cette compétition.

La véritable raison est que cette CAN est un gouffre financier pour les pays organisateurs. On voit très souvent une compétition sans public, mis à part les matches qui concernent le pays hôte, ou les matches à partir des quarts de finale. Sur le plan économique, c'est très limité ", a t-il expliqué.

Le premier responsable de l'instance fédérale souhaite cependant qu'en cas de changement de sa périodicité, le tournoi soit organisé l'année ou il n'est prévu aucune autre compétition majeure.

La dernière CAN s'est déroulée l'été dernier en Egypte et avait été remportée par la sélection algérienne face au Sénégal 1-0). La prochaine CAN se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021.