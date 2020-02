Angola: Le PR visite les travaux du musée de la technologie

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est informé samedi de l'état actuel des travaux du futur musée et centre de sciences et technologie de Luanda

Le Titulaire du Pouvoir exécutif s'est rendu dans l'ancienne savonnerie (Congeral), à côté de la forteresse São Miguel, pour vérifier le degré d'exécution du projet, qui vise à mettre la science, la technologie et l'innovation au service de la société angolaise.

Sur place, le Chef de l'Etat a visité plusieurs secteurs d'un bâtiment pratiquement achevé, dans lequel se distingue le fait que le projet architectural ait préservé les façades historiques de l'ancienne savonnerie, en hommage au passé industriel de ce quartier du centre-ville de Luanda.

La ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança Sambo, a indiqué que la structure était plus liée au centre des sciences et devrait éduquer et former les enfants avec beaucoup d'interactivité dans ce domaine.

Selon la gouvernante, l'achèvement total des travaux, paralysés depuis plus de cinq ans, est prévu pour l'année prochaine. Mais pour cela, a précisé la ministre, il faudra procéder à une nouvelle enquête sur l'état des infrastructures pour l'acquisition de nouveaux équipements.

La ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation a souligné que la plus grande contrainte était d'ordre financier.

"C'est exactement ce que le Président de la République est venu voir pour savoir que l'investissement qui sera fait ici sera avantageux pour la diffusion de la science dans le pays", a-t-elle souligné.

Implanté sur une superficie de 9.600 mètres carrés, le Musée et Centre des sciences et de la technologie comprendra, entre autres, des salles d'exposition, une médiathèque, un cinéma et des auditoriums.

L'institution vise à promouvoir la culture scientifique, à contribuer à l'amélioration de l'enseignement des sciences, à généraliser l'enseignement et à attirer les jeunes vers des carrières technologiques.

Poursuivant la journée sur le terrain, le Président de la République visite ce même samedi l'hôpital Sanatorium, l'Archive Historique Nationale (nouvelles installations) et les travaux de l'hôpital Pedalé, situé à Gamek, district urbain de Maianga.