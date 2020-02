Algérie: Les chantiers ouverts par le Président Tebboune susceptibles de sortir le pays de la crise

Constantine — Le président du mouvement "El Islah", Filali Ghouini, a souligné samedi à Constantine que les chantiers de réformes ouverts par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sont susceptibles de sortir l'Algérie de la crise qu'elle vit.

Le travail de fond lancé par M. Tebboune concernant notamment la révision de la Constitution permettra de "remédier aux chaos cumulés depuis plusieurs années" et "l'édification d'une Algérie nouvelle", a considéré,M. Ghouini au cours d'une réunion régionale de coordination avec les responsables du parti des wilayas de l'Est du pays tenue au centre culturel Abdel Hamid Benbadis.

Le grand chantier de la réforme constitutionnelle se fait dans le cadre de la consultation et du dialogue, a souligné le responsable de cette formation politique qui a appelé à "l'ouverture" du dialogue avec la base et à travers toutes les wilayas du pays en vue "d'enrichir les idées et les propositions pour une Constitution globale, répondant aux exigences de l'édification d'une République nouvelle, et prenant en considération les revendications populaires".

Insistant sur l'urgence de "réhabiliter" la confiance entre l'Etat et le citoyen, M. Ghouini a réitéré l'engagement de son parti à participer "réellement" au processus de réforme en cours à travers la communication et la sensibilisation avec la base. Il a également affirmé que le mouvement El Islah était mobilisé pour préparer et participer au référendum populaire devant être organisé dans le cadre de la révision de la Constitution.

Mettant l'accent sur l'importance du Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle dans la réussite de ce chantier, M. Ghouini a indiqué que sa formation politique appuie toute les démarches versant dans l'intérêt du pays et du peuple algérien.

Selon lui, le mouvement El Islah a de tout temps était dans les premiers rangs lorsqu'il s'agit de défendre l'Algérie et les droits des algériens.

Qualifiant de "positif" le programme du Gouvernement présenté récemment par le premier ministre, M. Ghouini a fait part de "grands espoirs" pour la prise en charge des préoccupations urgentes exprimées par les citoyens dans les domaines social et économique, estimant que les "prémices du succès commencent à apparaître sur le terrain grâce aux décisions importantes déjà prises par le Président de la République."

Appelant à une déontologie générale, M. Ghouini a insisté sur l'importance d'ouvrir de vastes débats dans divers domaines, économiques et politiques notamment et de permettre la correction des dépassements constatés pour un avenir meilleur.