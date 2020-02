Tunisie: Handball | Nationale A - 3e journée play-off - La première place en jeu à Hammamet

Gâtés et chanceux sont tous ceux qui avaient vécu la folle époque des années 70-80, au temps des inoubliables confrontations que nous valait le derby EST-CA, roi indétrônable de tous les plateaux handballistiques du pays.

Depuis, ce derby de toutes les passions a pris un coup de vieux, ne faisant plus courir le Tout Tunis. N'empêche qu'il a pu conserver une partie de sa belle dentition.

On l'a vu ces trois dernières années et on le vérifiera assurément cet après-midi à l'occasion de la 3e journée du play -off en Nationale A. Alors, mettons le cap, tout à l'heure, sur la salle Zouaoui, avec le pari que personne n'en sortira déçu.

Prestige en jeu

En effet, rien n'indique que le match sera facile à gérer par les locaux, bien que ceux-ci soient actuellement beaucoup mieux lotis : un meilleur classement, un effectif plus riche, un plus grand nombre de grands joueurs et d'internationaux et surtout une ambiance sereine favorisée par une stabilité administrative et financière exemplaires.

C'est donc le jour et la nuit entre les deux frères ennemis. Et l'on se rappelle que, dans un contexte pareil, un CA en pleine crise a tant de fois fait souffrir l'EST, allant jusqu'à la battre à deux reprises.

Tout cela pour dire que ces deux équipes, quelle que soit la zone de turbulence qu'elles traversent, trouvent étonnamment des forces pour se surpasser et se déchaîner à chaque derby que Dieu faisait. Cela s'appelle OP (comprenez orgueil et prestige ). Reste à dire qu'en cas de défaite, les Clubistes feraient prématurément leurs adieux au titre.

Jour de vérité à Hammamet

A 60 kilomètres de là, la salle de Hammamet risquerait de s'avérer trop exiguë pour absorber une assistance qu'on dit record, attendue pour la grande affiche Hammamet-Etoile. Un duo qui occupe la même loge (première place )et qui nourrit la même ambition (le sacre ).

Suffisant pour faire le déplacement et s'offrir 60 minutes d'émotions. Pour le reste du programme de cette journée, on jouera pour les places d'honneur, les quatre équipes restantes ayant été largement dépassées par le peloton de tête.

Signalons enfin le démarrage, cet après-midi, de la phase du play-out sous le signe «non à la descente, oui au maintien».