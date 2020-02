Congo-Kinshasa: Le pays et l'ERAIFT signent un accord de siège

L'accord entre le gouvernement congolais et l'école d'aménagement et de gestion intégrés des forêts autorise notamment l'établissement du siège de cette institution au Congo.

Les signatures sur le document de cet accord de siège avec l'École régionale postuniversitaire d'aménagement et de gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux (ERAIFT) ont été apposées le 13 février par la ministre chargée des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzezadu, pour la RDC, et par le directeur Baudouin Michel du côté de l'ERAIFT.

Pour la cheffe de la diplomatie congolaise, en signant cet accord, elle a autorisé, au nom du gouvernement congolais, l'établissement du siège de cette école en RDC.

De l'avis de Marie Tumba Nzeza, tous les membres du gouvernement présents à cette cérémonie ont montré tout l'intérêt « qu'ils portent au fonctionnement de l'ERAIFT dont l'importance pour la gestion et l'aménagement des forêts congolaises n'est pas à démontrer ».

Vous avez maintenant, a-t-elle dit, cet accord qui manquait à ERAIFT pour déployer et promouvoir ses activités en toute quiétude sur le territoire congolais. Profitez-en pour donner à vos apprenants toutes les connaissances dont ils ont besoin afin qu'ils soient mieux préparés à affronter les défis qui les attendraient après leur formation.

Le directeur de l'ERAIFT, de son côté, a indiqué que l'accord signé va consolider cette école régionale en RDC et permettre aux apprenants (docteurs, chercheurs, masters) d'avoir la mobilité à Kinshasa et à travers les forêts et parcs congolais.

«Nous espérons, avec cet accord de siège, de prospérer dans vingt et une autres années avec l'ouverture prochaine d'une filiale à Abidjan en Côte-d'Ivoire et d'une ouverture, à terme, en Afrique de l'Est et également dans le monde anglophone, avec Kinshasa comme maison mère », a-t-il indiqué, notant que « la signature de l'accord de siège est l'aboutissement de la visite du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la bibliothèque de l'Université de Liège en Belgique ». L'ERAIFT, rappele-t-on, est une école régionale qui existe depuis vingt et un ans et qui est placée sous l'égide de l'Unesco (centre de catégorie 2) depuis 2015.