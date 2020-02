Tunisie: Volleyball | Championnat national - 20e journée - Calme en vue

La logique devrait prévaloir dans tous les duels de la journée. La phase initiale du championnat tire à sa fin. Toutes les situations seront décantées samedi prochain.

Tout comme les récentes journées, le leader et ses deux poursuivants immédiats auront des tâches faciles et seront totalement épargnés de toute mauvaise surprise, surtout qu'ils évoluent tous dans leur fief.

Les «Sang et Or», les Clubistes de Sfax et les Etoilés sont plus aguerris pour empocher les trois points de la victoire face respectivement aux Transporteurs de Sfax, les Mouloudiens de Bousalem, et les Marsois, qui n'auront que leur courage à leur opposer.

Peu importe les résultats de cette 20e journée, aucun changement ne sera opéré au classement. On ne prévoit aucune affiche. Cinq des six qualifiés au play-off affronteront des adversaires qui feront partie de l'opération sauvetage dans la deuxième et décisive phase de la saison.

Le voyage du CoKélibia à La Souka et de la Saydia à Sfax ne semble pas risqué. Leurs hôtes respectifs, le Tunisair Club et l'AS Télécoms, devraient se rendre à l'évidence que les Capbonnais et les banlieusards leur sont nettement supérieurs.

Même s'il n'y a pas d'enjeu à Haouaria et que la victoire ne changera pas la situation des deux dernières équipes au tableau, à savoir le CSH-Lif et l'ASH, le duel s'annonce largement disputé. Les Aigles voient qu'il est temps de rebondir après avoir affiché un léger mieux. Le même constat est valable pour les «Verts».