Afrique de l'Ouest: L'ONU appelle à des élections " libres, justes, crédibles"

Dans une déclaration publiée le 11 février 2020, l'ONU a appelé les dirigeants ouest-africains à organiser "des élections véritablement libres, justes et crédibles".

Plusieurs élections doivent être organisées en Afrique de l'ouest cette année : une législative au Mali et six présidentielles notamment au Togo, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana et au Niger.

Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les parties prenantes nationales dans ces sept pays à collaborer "pour faciliter la préparation en temps voulu et la tenue, dans les délais fixés, d'élections véritablement libres, justes, crédibles et pacifiques et prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les violences".

De même, il souhaite aussi une égale garantie aux candidats à ces élections et la participation "pleine, effective et véritable des femmes" aux scrutins électoraux.

Le conseil ajoute que " les Etats parties doivent s'assurer que le processus d'amendement ou de révision de leur constitution repose sur un consensus national, comportant, le cas échéant, le recours au référendum", en conformité avec la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

Il invite à la reprise du dialogue en Guinée, à la mise en œuvre des résultats des élections en Guinée Bissau, et salue les efforts déployés par les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour faire progresser la participation des femmes aux processus politiques, pour accroitre le nombre de femmes aux hautes fonctions de l'Etat.