Sénégal: Visite du Premier ministre du Canada à Dakar - L'Ambassadeur Sébastien Beaulieu fait le point

À peine la visite terminée, l'Ambassadeur du Canada s'attelle déjà à mesurer les retombées de cette visite importante. Il prend acte et se réjouit de l'étendue du chantier lancé avec tant d'enthousiasme et d'énergie par la mission menée par le Premier ministre Trudeau, mission soutenue avec dynamisme par le Ministre des Affaires étrangères du Canada, M. François-Philippe Champagne.

Étaient aussi de la délégation le Ministre canadien de la Famille, des Enfants et du Développement social, ainsi que l'Ambassadeur du Canada à l'ONU à New York, l'Ambassadrice du Canada à Paris et l'envoyée du Canada 'Femme Paix & Sécurité'.

L'Ambassadeur du Canada, visiblement très satisfait de la visite du Premier ministre, se réjouit que « 2020: L'Année du Canada au Sénégal » ait été lancée officiellement par le Premier ministre, sous d'aussi bons auspices: « L'année à venir est certainement celle des relations et des initiatives Canada-Sénégal. » nous confie-t-il.

Impressions générales

· Pari ambitieux réussi:

o « C'est une visite réussie sur toute la ligne. »

o « Nous avons remporté notre pari ambitieux de pousser sur tous les axes: soutien aux ambitions du Plan Sénégal Émergent, commerce et investissement, changements climatiques et environnement, coopération multilatérale, égalité des genres, ainsi que paix et sécurité régionale. Nous avons même souligné les vertus du sport pour la jeunesse en jouant au basket.»

· Image du Sénégal et de l'Afrique au Canada:

o « Je me réjouis particulièrement que la visite ait traduit notre vision de la relation du Canada avec le Sénégal et l'Afrique, construite sur la base de réels partenariats. »

o « Entre partenaires. » insiste-t-il, comme l'avait d'ailleurs souligné le Premier ministre dans son discours à l'UCAD: 'Le Canada veut être votre partenaire à parts égales, à part entière.' »

o « Au-delà de l'accueil légendaire au pays de Téranga qui saura mousser le tourisme, l'image du Sénégal et de l'Afrique renvoyée au Canada a aussi été positive... et résolument moderne. »:

§ des jeunes scientifiques africains qui cherchent - et trouvent - des solutions aux enjeux de l'Afrique et du monde.

§ l'Afrique qui accueillera è Dakar en 2022 les 1ers Jeux olympiques de l'histoire avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

§ des partenariats autour de technologies de pointe : clean tech et énergies renouvelables. »

o Sur cette note, l'ambassadeur se confie : « Ce qui m'a le plus touché dans toute cette visite c'est toute l'universalité des questions posées par les étudiants dans la session questions/réponses à l'UCAD». Aussi novatrice que candide, l'événement a été modéré par le Premier ministre lui-même, assis sur un tabouret, manches roulée, identifiant les étudiants à mesure qu'ils se manifestaient, se régalant visiblement de cette interaction avec les jeunes.

o L'Ambassadeur s'explique: « Leurs questions reflétaient une jeunesse africaine vive, engagée et branchée sur le monde, avec les mêmes inquiétudes que ceux de Tokyo, de Londres ou de Montréal, dont éducation et perspectives du marché du travail, changements climatiques, migration, xénophobie, paix au Moyen-Orient et commerce international. »

· Partenaire privilégié: Le diplomate canadien de carrière qui a eu des postes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord rajoute: « Cette visite reconfirme la place du Sénégal comme partenaire privilégié du Canada - en Afrique et dans le monde -- tant dans notre relation bilatérale que par notre coopération et notre alignement dans les instances internationales, dont l'ONU et la Francophonie. »

· Conseil de Sécurité:

o « La candidature du Canada a reçu un appui public de taille du leader africain qu'est Macky Sall. » Pour rappel, le Président avait prononcé ces paroles élogieuses en conférence de presse aux côtés de son invité Justin Trudeau: 'Le Canada a tout mon soutien. Nous avons besoin de la voix du Canada.'

o L'Ambassadeur du Canada rajoute: « Cet appui stratégique revêt d'autant plus d'importance vu le rôle de leadership du Sénégal et sa connaissance des dynamiques et des enjeux de par son propre siège à cette instance-clé de l'ONU en 2016 et 2017. »

· Plus de commerce et d'investissement à venir :

o « La visite a permis de franchir largement le cap des 2,500 milliards FCFA en investissements et immobilisation canadiennes, principalement dans le secteur des mines. »

o « Nous avons aussi réussi le maillage d'une cinquantaine de gens d'affaires sénégalais et canadiens, et d'instances gouvernementales à vocation économique et commerciale des deux pays. L'Ambassade et son service de délégués commerciaux sont mobilisés pour appuyer les suivis. » rassure-t-il.

o Cela s'est fait d'abord en déjeuner élargi au cours duquel le Premier ministre Trudeau a pris la parole, tout comme le Ministre canadien des Affaires étrangères et le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal M. Amadou Hott. Étaient aussi mobilisées pour l'occasion les Ministres Aminata Assome Diatta (Commerce), Sophie Gladima (Mines) et Abdou Karim Sall (Environment).

o Les gens d'affaires canadiens et sénégalais ont ensuite enchaîné avec des rencontres B2B successives avec des vis-à-vis pré-identifiés tout au cours de l'après-midi.

· Annonces pour plus de 175 Millions FCFA en coopération: Le Premier ministre du Canada a fait des annonces de projets de coopération de plus de 175,000,000 FCFA (CAD$70Millions) en agriculture, en appui au leadership et à la participation économique des femmes, en santé et droits sexuels & reproductifs, en appui à la réussite scolaire des filles et dans la lutte contre la désertification dans la région.

2 : Diplomatie du Sport

Adepte de la diplomatie et du sport, à la fois Ambassadeur et depuis son arrivée au Sénégal en septembre officiellement licencié Union sportive Ouakam (USO), l'Ambassadeur du Canada revient sur une des activités inusitées du programme du Premier ministre Trudeau et de son équipe la semaine dernière.

· « Nous avons lancé un nouvel axe à notre coopération: la diplomatie par le sport. »

· La délégation canadienne était notamment composée du Comité olympique canadien; de Masai Ujiri, Président des Raptors de Toronto champions de la NBA; de l'ONG d'envergure mondiale basée au Canada 'Right to Play' et de son partenaire local SEEDs fondée et dirigée par Amadou Gallo Fall, à la tête de 'NBA Africa'. »

· Les partenariats lancés lors de la visite soutiendront la tenue des Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar en 2022 grâce à un protocole d'entente signé en présence du Ministre du Sport Matar Ba sur un court de basket de la Corniche de Dakar mercredi soir.

· Le leadership des jeunes et des filles par le sport sera pour sa part développé grâce à un partenariat du Gouvernement du Canada annoncé par le Premier ministre avec l'ONG Right-to-Play. Cette dernière a annoncé qu'elle aura notamment comme partenaire local l'organisation SEED qui a un centre à Thies.

· L'Ambassadeur est confiant des résultats tangibles pour les jeunes - et les filles en particulier -- qu'apportera ce nouvel axe de coopération Canada-Sénégal.

· Il conclue sur les mots du Premier ministre prononcés sur la Corniche en présence d'une dizaine de fédérations sportives, du leadership du CNOSS et de nombreux jeunes athlètes: « 'Ce que vous apprenez par le sport: le leadership, l'esprit d'équipe, la confiance en soi, les capacités physiques, la détermination, la persévérance va vous servir à tous les jours.' »