Burkina Faso: Présidentielle 2020 - Zida, candidat du MPS, « rentrera impérativement »

Le secrétariat exécutif national du Mouvement patriotique pour le salut (MPS) a lancé un appel solennel au président d'honneur du parti, Yacouba Isaac Zida, pour qu'il soit son porte-flambeau à la présidentielle du 22 novembre prochain. Il ne reste qu'au congrès, dans les trois mois à venir, d'entériner cette décision d'importance.

C'est le président du parti, Augustin Loada, qui a fait cette annonce au cours d'un déjeuner de presse à Ouagadougou le 15 février 2020. Le professeur n'a pas émis le moindre doute sur le retour imminent de l'exilé du Canada. « San pa Wendé » (Ndlr si ce n'est Dieu), personne ne pourra empêcher la rencontre, inéluctable, entre le général Yacouba Isaac Zida et son peuple le 22 novembre prochain", a-t-il martelé.

« Une déclaration importante sera faite au cours d'un déjeuner de presse le samedi à 8 heures », nous avait confié la veille un des communicants du Mouvement patriotique pour le salut.

Mais laquelle ? Beaucoup de confrères se posaient la question une fois dans la salle de conférences de l'hôtel Amiso.

Le décor donne un indice sur la teneur de l'information : un grand poster de l'ancien Premier ministre, Yacouba Isaac Zida (YIZ), trône derrière le présidium.

A l'entame de la déclaration liminaire, le professeur Augustin Loada a commencé en décochant une flèche au pouvoir en place : « Lors de son discours d'investiture le 29 décembre 2015, l'actuel locataire du palais de Kosyam n'avait pas craint d'affirmer qu'avec les élections du 29 novembre un jour nouveau s'élève au Burkina Faso, chargé d'espoir pour un lendemain meilleur. Cinq ans après, il faut vraiment pratiquer le cynisme pour soutenir qu'un jour nouveau s'est levé sur le Burkina ».

Citant le recul du Burkina de la 72e à la 85e place dans le classement de Transparency international fondé sur l'indice de perception de la corruption, il a relevé que le pays est de plus en plus corrompu, surtout en cette année électorale où "le clientélisme est roi".

Le professeur a dénoncé les 109 milliards réclamés par la Commission électorale indépendante pour les prochaines élections, alors qu'au Sénégal les élections coûtent 3 fois moins cher.

« Alors que les acteurs humanitaires éprouvent des difficultés à apporter une assistance appropriée, compte tenu du contexte sécuritaire, de nombreux dignitaires du régime s'investissent sans vergogne depuis le début de la nouvelle année dans le clientélisme électoral, distribuant à tour de bras des millions de francs CFA et des dons de toutes natures en faisant fi des principes éthiques et humanitaires de neutralité et d'impartialité... »

Venant à la substance de la rencontre, le président du parti a commencé par dire son admiration pour Yacouba Isaac Zida. « Que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, YIZ a contribué à écrire l'histoire de ce pays. Et pour ceux qui ont la mémoire courte, je voudrais rappeler que juste à l'entrée du palais de Kosyam, son portrait est affiché dans la galerie des portraits des chefs d'Etat qui se sont succédé au Burkina Faso.

Que des revanchards qui poursuivent le général de leur haine vengeresse rêvent de le priver de ses droits, nous pouvons l'entendre. Mais que les nouvelles autorités arrivées au pouvoir grâce à la Transition exemplaire décident de poursuivre un ancien chef d'Etat pour insubordination et désertion en temps de paix parce que militaire, alors qu'il peut prétendre de par la loi aux droits et obligations liés à son statut d'ancien chef d'Etat constitue pour le MPS moins un signe de faiblesse qu'une faute politique », a dit le constitutionaliste avant de poursuivre dans sa lancée : « C'est l'ingratitude et le manque de reconnaissance envers ceux qui prennent des risques et exposent leur vie pour le bien commun qui alimentent le peu de patriotisme que l'on reproche souvent aux élites dirigeantes dont la plupart, par précaution, préfèrent se consacrer à leurs intérêts personnels... »

Les champions de l'exclusion

Après ces constats, il a annoncé la nouvelle : « Le secrétariat exécutif national du MPS a lancé au cours de sa réunion du jeudi 13 février 2020 un appel solennel au président d'honneur du MPS pour qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2020 après avoir constaté qu'il remplissait bien les critères définis par l'article 11 du règlement intérieur du parti et bien d'autres critères qui en font le meilleur porte-étendard du MPS. »

N'est-ce pas mettre la charrue avant les bœufs quand on sait qu'il y a beaucoup d'embûches sur le chemin du retour de l'exilé du Canada ?

A cette question, le conférencier du jour pense que quel que soit le scénario, leur champion viendra participer au congrès qui se tiendra entre mai et juin et que tout est mis en œuvre afin que le rendez-vous entre les congressistes et le futur candidat se tienne. « Une fois de plus, que les champions de l'exclusion qui ont manipulé les institutions de la Transition pour faire l'économie d'un second tour à l'élection présidentielle de 2015 se le tiennent pour dit : San pa Wendé (ndlr si ce n'est Dieu), personne ne pourra empêcher cette rencontre, inéluctable, entre le général YIZ et son peuple », a martelé le professeur.

Le scénario à l'ivoirienne où Guillaume Soro a dû faire dérouter son avion pour se poser ailleurs, l'arrestation dès l'atterrissage ou la mise en résidence surveillée..., aucune éventualité ne semble ébranler la sérénité des dirigeants du MPS.