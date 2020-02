Tunisie: 7e édition du salon de l'entrepreneuriat - «Riyeda» - Quand l'AFI s'implique dans la promotion des start-up

Depuis sa naissance en 2014, le Salon de l'entrepreneuriat «Riyeda» a pris de l'ampleur pour figurer à la une de l'actualité.

Tunisie Place de Marché SA (TPM) a organisé la 7e édition du Salon de l'entrepreneuriat «Riyeda» les 12 et 13 février courant à Tunis. L'objectif de ce salon est d'échanger de nouvelles idées pour tous ceux qui veulent créer leur propre projet. Le Salon en question encourage les activités innovantes.

M. Skander Haddar, président-directeur général de TPM, a déclaré: «Le but de ce salon est d'encourager l'esprit entrepreneurial chez les jeunes porteurs d'idées de projets, sonder de nouveaux parcours professionnels, élargir réseau des professionnels, trouver des financements, bénéficier des meilleurs conseils, créer de l'emploi et de faire émerger les nouveaux leaders de demain ».

Accompagnement des candidats

Au cours de cette manifestation, deux compétitions ont été organisées dont la première est « Riyeda challenge Pitch Competition » pour identifier les porteurs d'idées innovants qui ont besoin d'accompagnement et de financement pour concrétiser la création effective de leur entreprise. Les candidats sélectionnés ont été accompagnés en ligne pour les préparer à répondre aux questions du jury composé d'investisseurs et des bailleurs de fonds engagés dans la dynamique entrepreneuriale.

Le salon a lancé plusieurs défis dont ceux qui concernent les secteurs de l'agriculture et les industries agroalimentaires. Une application mobile dédiée aux agriculteurs a été présentée à cette occasion. A noter que 10.000 participants ont été présents lors de ce salon.

M. Abdallah Ben Sassi, cadre au service commercial des ventes des terrains industriels à l'Agence foncière industrielle (AFI), précise que cette entreprise est une entreprise publique. Elle a été placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises pour renforcer le tissu industriel et contribuer ainsi au développement économique et social de la Tunisie. Sa mission est de réaliser des études relatives à la délimitation, à l'aménagement et à l'équipement des zones industrielles, artisanales, de petits métiers et de services.

La mission de l'AFI consiste notamment à créer et aménager des zones industrielles équipées des commodités nécessaires à l'implantation des projets industriels. Notre interlocuteur nous a expliqué que l'AFI élabore des programmes d'aménagement des zones industrielles et d'artisanat, de petits métiers et de services compte tenu des objectifs et des potentialités économiques spécifiques à chaque région et en conformité avec les différents outils de planification spatiale. «Notre rôle consiste essentiellement à promouvoir le développement de I'investissement », a-t-il précisé.

Soutenir les structures d'exportation

Depuis sa création en 1973 et jusqu'au mois de mai 2019, l'AFI a réalisé environ 105 zones industrielles couvrant une superficie totale de plus de 3.000ha répartis entre les grands centres urbains du littoral et les régions de l'intérieur, qui ont permis l'installation de plus de 5.000 entreprises opérant dans différents secteurs.

En effet, elle encourage des jeunes promoteurs à créer leur start-up à travers l'attribution de petits lots dans les zones industrielles selon des critères, des obligations et les facilités possibles pour l'affectation. Sa stratégie consiste aussi à soutenir les structures de développement des exportations, renforcer la compétitivité des exportateurs tunisiens et encourager la diffusion de la culture de l'innovation pour accroître les exportations et leur diversification.

De son côté, M. Ahmed Sallemi, du «CEO on Powered by Graines », se dit passionné des jeux vidéo, malheureusement, l'un de ses cousins souffre d'un handicap : il est malvoyant. Aussi a-t-il a décidé de créer son propre projet CGH (centre de gaming pour les enfants en situation de handicap) pour faire plaisir à tous les malvoyants qui ont accès à divers jeux adaptés à leur handicap. « Dans ce centre,on peut trouver tous les types de jeux même pour les enfants handicapés», a souligné Ahmed Sallami.

Il a lancé un appel aux autorités publiques pour prendre en charge ces jeunes handicapés pour qu'ils bénéficient de tous leurs droits à la formation et à l'emploi d'autant plus que ces jeunes ont une imagination débordante et peuvent beaucoup faire pour la Tunisie.