Cote d'Ivoire: Après des visites en Ethiopie et en France - Alassane Ouattara réitère sa volonté de poursuivre l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a regagné Abidjan ce samedi 15 février 2020, après avoir pris part au 33è Sommet ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine à Addis- Abeba, en Ethiopie (09 au 10 février) et à la cérémonie d'inauguration de la Bibliothèque Félix HOUPHOUËT - BOIGNY des Sciences d'Outre - Mer, à Paris, en France.

Le Chef de l'Etat, qui avait à ses côtés la Première Dame, Mme Dominique OUATTARA, a été accueilli à son arrivée par le Vice- Président de la République, M. Daniel Kablan DUNCAN, le Premier Ministre, M. Amadou Gon COULIBALY, le Président de l'Assemblée Nationale, M. Amadou SOUMAHORO, les membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel ainsi que par la hiérarchie militaire.

Dans la déclaration faite au Pavillon présidentiel, le Président Alassane OUATTARA a d'abord fait le point de sa mission à Paris où la Côte d'Ivoire a été honorée le vendredi 14 février 2020, avec l'inauguration de la Bibliothèque Félix HOUPHOUËT - BOIGNY de l'Académie des Sciences d'Outre - Mer. Il a dit avoir présidé avec beaucoup d'émotion et une grande fierté, cette cérémonie d'inauguration qui célébrait et immortalisait la mémoire du Père de la Nation ivoirienne, qui fut, par ailleurs, membre de cette prestigieuse Académie pendant vingt ans, de 1973 à 1993.

Dans la communication faite à cette occasion, le Chef de l'Etat a dit avoir saisi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à ce grand Homme d'Etat qu'était feu le Président Félix HOUPHOUËT - BOIGNY, dont l'œuvre et la vision continuent de l'inspirer ainsi que bon nombre d'Ivoiriens. Il a tenu, à cet égard, à saluer son engagement pour la paix, sa passion de bâtisseur, sa vision pour le développement d'une Côte d'Ivoire moderne, soutenue par une forte politique d'éducation, ainsi que son amour pour son pays et son peuple ; tout en mettant en exergue un des legs majeurs de sa politique, à savoir, le dialogue dans le règlement des conflits.

C'est pourquoi, il a souligné avoir insisté au cours de sa communication, sur sa volonté de pérenniser les valeurs et les idéaux du premier Président de la Côte d'Ivoire et de poursuivre son œuvre de paix et de développement.

Au cours de son séjour à Paris, il a indiqué avoir également eu des entretiens avec la Directrice Générale de l'UNSECO, Mme Audrey AZOULEY, et la Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, Mme Louise MUSHIKIWABO. Les échanges ont porté, selon lui, sur la coopération entre ces deux importantes Institutions internationales et notre pays.

S'agissant ensuite du 33è Sommet ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine qui s'est tenue à Addis - Abéba, en Ethiopie, et dont le thème était : "Faire taire les armes : créer les conditions propices au développement de l'Afrique", le Président Alassane OUATTARA a souligné que ces assises ont été l'occasion pour les Chefs d'Etat de faire le point de la situation sécuritaire et politique sur le continent africain, d'évoquer les défis à relever et de faire des recommandations, en vue d'atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine et ceux du développement durable de l'ONU.

A cet égard, a-t-il révélé, l'intégration économique du continent, avec notamment l'entrée en vigueur de la Zone de Libre - Echange Continentale Africaine (ZLECAf), a été hissée au rang des priorités du Sommet qui, par ailleurs, a désigné le Président de l'Afrique du Sud, S.E.M. Cyril RAMAPHOSA, comme nouveau Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, en remplacement de S.E.M. Abdel Fattah AL SISSI, Président de la République Arabe d'Egypte.

Dans le cadre du Sommet, le Chef de l'Etat a précisé avoir également pris part au Forum de Haut Niveau sur l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, au cours duquel, en sa qualité de Champion du suivi de la mise en œuvre de cet Agenda et de son premier Plan décennal qui porte sur la période 2014 - 2023, il a présenté son 2è Rapport qui a souligné les progrès et les résultats enregistrés ainsi que les défis à relever dans les domaines prioritaires, le tout, soutenu par des recommandations et des propositions.

En marge du Sommet, il a souligné avoir aussi participé à plusieurs autres activités, notamment le Dîner de Haut Niveau des Leaders africains pour la Nutrition, un Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique en Guinée -Bissau et les questions liées à l'ECO, la nouvelle monnaie, et la fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Il a, par ailleurs, échangé avec de nombreuses personnalités dont le Secrétaire Général de l'ONU, S.E.M. Antonio GUTERRES et le Président du Conseil Européen, M. Charles MICHEL.

Pour terminer, le Chef de l'Etat a tenu à remercier le Premier Ministre et le peuple éthiopiens pour leur hospitalité et la qualité de leur accueil ainsi que les autorités de l'Académie des Sciences d'Outre - Mer de Paris pour l'honneur fait à notre pays.

Présidence de la République