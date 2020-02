Tunisie: Mode et tendance | Classe en vison

Les manteaux, vestes, sacs et accessoires en peau d'animaux, notamment en vison sont la tendance actuelle de la saison... à porter sans modération.

Les vêtements fabriqués à partir de peau d'animaux sont très tendance actuellement. Après la mode «croco» ou crocodile qui est apparue dans les années 2000, avec des chaussures, des sacs à main en peau de croco et qui ont continué à être sur le devant de la scène de la mode depuis plus d'une dizaine d'année, voilà que les vêtements, en vison, sont devenus aujourd'hui très à la mode et continuent encore à être dans le top des styles les plus fashion.

Cette année, dans les boutiques de prêt-à-porter, la tendance se fait par le biais de peau d'animaux, dans les manteaux, vestes et même les sacs en bandoulière.

A prix relativement abordable, les accessoires, les sacs à main sont partout exposés à la vente. En peau d'animaux ou en «vison», ils sont de plusieurs couleurs tendance tel le gris, le rose pâle et même la couleur jaune moutarde.

Les boucles d'oreilles et les accessoires de cheveux, élastiques, bandeaux ... . ne sont pas épargnés parcette mode, on les retrouve en plusieurs coloris et modèles.

Quant aux vestes et manteaux, ils sont vendus à un prix raisonnable (puisque les soldes ont démarré il y a à peine une semaine).On les retrouve dans la plupart des centres commerciaux, des boutiques de prêt-à-porter et dans les magasins à moins de 150 dinars pour les vestes et à plus de 200 dinars pour les manteaux.

Ils sont impeccables quand on les porte avec une tenue classe. Habillée en robe classique noire avec des escarpins à talons et à bout pointu ou rond, les fashionistas peuvent profiter de cette allure pour aller à une soirée, une fête nocturne pendant les jours hivernaux tout en étant habillées en manteau en «vison» afin d'avoir le look very Bcbg.

Pour les filles girly et sporty, elles peuvent opter pour les vestes en fourrure pendant la journée, en les associant à des jeans ou pantalons en noir, taille haute et des baskets en blanc, en rose ou même en noir. Elles seront super fashionsita en adaptant ce look du jour pour aller se balader en ville, à la faculté ou pour aller bosser au bureau. Désormais, les manteaux en «vison» ne sont plus consacrés pour les soirées nocturnes, ils sont portables de jour comme de nuit.

Pour avoir un look complet en vision, les girls peuvent associer une veste en peau d'animaux avec un sac de la même matière et de couleur différente, tout en mixant les matières et les couleurs pour avoir un style ultra girly.

Pour les plus romantiques, elles peuvent opter pour la couleur rose pâle en ce qui concerne la veste ou le manteau et un tailleur en gris, composé d'un pantalon, une chemise et une veste. Et pour accessoiriser le tout, on y ajoute un sac à main ou une pochette en peau d'animaux.

Allez les girls, profitez des soldes et renouvelez vos dressing et garde-robes avec des pièces tendance, notamment les accessoires, vêtements, sacs à main en peau d'animaux à prix abordable et profitez de la saison des soldes, c'est le moment idéal pour garnir son placard avec des pièces super belles tendance et originales !