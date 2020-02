Cote d'Ivoire: Le débarcadère de Sassandra est devenu une réalité depuis hier

La double inauguration du débarcadère et du marché central de Sassandra a été un réel soulagement pour les populations. D'un coût de 13.5 milliards de FCfa, les deux infrastructures sont un don du Japon. Honoré par la livraison de ces «joyaux architecturaux », le maire de Sassandra, Sangaré Zié Léonard, a dit que leur réalisation était l'aboutissement d'un vieux rêve.

« Le Président Alassane Ouattara, c'est le concret, le pragmatisme », s'est réjoui le premier magistrat de la commune ouvrant les allocutions, lors de la cérémonie. « Il s'agit d'un énorme investissement jamais réalisé dans la région pour le développement social et économique. C'est la preuve du profond attachement du Président de la République au peuple du Gbôklè », a dit Sangaré Zié Léonard. Ce sont-là, à ses yeux, la réponse en acte, de la dernière visite d'État du Chef de l'État dans la région.

« La région du Gbôklè revient de loin et de très loin », a renchéri le secrétaire d'État chargé des Affaires maritimes, par ailleurs président du Conseil régional du Gbôklè, Philippe Légré. De pôle économique du temps colonial, Sassandra a sombré depuis 1970. Puis, le département a vécu péniblement. Mais le département a continué à prendre part au développement du pays « sans en bénéficier en retour », selon Philippe Légré.

« Il a fallu l'arrivée au pouvoir de son excellence le Président Alassane Ouattara et de son petit frère, fidèle et loyal, le compagnon de toujours, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour que notre région, singulièrement, la ville de Sassandra et son département, pointe du nez et sorte de l'ornière du sous-développement », a-t-il rappelé, traduisant la « reconnaissance » des populations au gouvernement.

Pour Philippe Légré, ce débarcadère inauguré représente en soi un port de pêche.

Du moins, si l'on en use à bon escient et d'une manière efficiente. Aussi, a-t-il requis des pêcheurs et de tous les acteurs de la pêche, le «maintien de l'hygiène » des lieux et de l'ouvrage.

« Nous attendons que des propositions idoines soient faites à l'effet que ce débarcadère et ses infrastructures servent au développement de la région », a-t-il dit à l'endroit du ministre des Ressources animales et Halieutiques, Dosso Moussa.

Bon voisinage oblige, le président du Conseil régional du Gbôklè a plaidé pour la construction d'un autre débarcadère pour le voisin de Fresco.

Initialement, le coût du débarcadère était fixé à 7 milliards de FCfa. Seulement voilà : les études de faisabilité ont montré que sa construction aurait entraîné la destruction de l'ancien marché central qui était déjà menacé par l'érosion côtière. Le Japon, généreux donateur de l'édifice, a gracieusement intégré au projet la construction d'un nouveau marché central. Ce qui a fait passer le coût à 13.5 milliards. Le Premier ministre achève une visite de travail dans le Gbôklè débutée jeudi dernier. Son passage a permis l'inauguration de plusieurs ouvrages d'extension du réseau électrique et routier, ainsi que la mise en fonction du château d'eau. Une autre traduction du slogan : l'État travaille pour vous