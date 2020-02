Tunisie: Déco | Mélanger les styles ou le «Mix and Match» - Ce n'est pas une si mauvaise idée !

Les temps changent, les habitudes et les styles également. Force est donc de constater qu'oser devient un caractère de créativité et d'innovation. Alors, au lieu de mépriser nos objets traditionnels, donnons-leur un nouveau souffle en les revisitant simplement.

Parce que la décoration n'est qu'une question d'imagination, le «mix and match» s'est imposé comme la technique déco à la pointe de la mode. Son code serait de mélanger absolument tout, à l'inverse du total look! Les styles, les matières, les couleurs, les imprimés et les formes s'allient pour former un joyeux résultat, l'idéal pour apporter une vraie personnalité aux intérieurs.

Les canapés, objets de décoration, armoires, etc., tout peut être customisé en vue d'une apparence dans l'air du temps présent. Les créateurs en savent quelque chose dans ce domaine et n'hésitent pas à nous présenter ainsi des pièces rares qui embellissent les espaces de vie. Ces derniers commencent par nous montrer comment mélanger les matières.

Mixez les matières

Qui dit «Mix and Match» dit forcément mélange de matières et de matériaux. Comme ici, on aime la vieille table de ferme en bois brut accessoirisée de chaises en tôle, de vases en verre, le tout réveillé par un carrelage effet parquet en chevrons. Le résultat est tout simplement ultra tendance, chaleureux et plein de vie. Si vous préférez jouer sur la petite déco, les décorateurs vous conseillent de vous rabattre sur les coussins, les plaids et les tapis. Par exemple, habillez votre canapé, ou votre lit, en lin de différents coussins en velours, d'un plaid en laine et d'un autre en fausse fourrure sans oublier de l'accessoiriser d'une corbeille en fer posée au sol qui accueillera vos magazines !

Jouez avec les styles

Marier les styles est plus facile qu'on ne l'imagine. Le style ancien se mixe très bien aux pièces design, le look ethnique marche parfaitement avec l'industriel et le style vintage apporte une vraie identité à l'esprit traditionnel.

Parfaite illustration d'un «Mix and Match» 100% réussi, une cuisine qui mêle avec brio des chaises design à une imposante table en bois tout droit sortie d'une maison de campagne. Les suspensions industrielles apportent une touche brute à l'ensemble, le tout boosté par un sol en carreaux de ciment et un mur recouvert d'une mosaïque vive.

Un univers plus bariolé que les autres

Attention, les novices devront avoir la main légère car le mix d'imprimés peut vite se révéler être un parti-pris perdant. Suivez alors les conseils des spécialistes qui recommandent, pour assurer un rendu dans l'air du temps sans prendre trop de risques, de mixer des imprimés d'une même teinte ou jouez sur un camaïeu: un plaid à pois gris, un fauteuil pied de poule vert bouteille, un tapis à imprimés berbères noirs et des coussins graphiques dans diverses teintes bleues.

Ceux qui se sentent plus à l'aise oseront mixer les couleurs sans pour autant en abuser. Sans le savoir, le «Mix and Match» ne vous est pas inconnu puisqu'il s'exprime depuis quelque temps avec la tendance des chaises dépareillées ! Ce style de décoration vous permet de jouer avec des chaises aux looks différents : vintage, design, années 80... Ce mélange stylé se révèle alors très élégant. Parce que ce style casse les codes, on en profite pour laisser libre cours à son imagination et on teste les alliances les plus inattendues.

En deux mots : lâchez-vous ! Le plus important sera de créer une sorte d'unité visuelle dans cet univers plus bariolé que les autres. Suivez un fil conducteur pour ne pas vous perdre dans cette jungle de couleurs, de matières et de styles. Par exemple, utiliser la couleur sera l'astuce la plus sûre : déclinez une teinte puis jouez sur les matériaux et les imprimés.

Les erreurs à éviter

Erreur N°1

Les beaux jours sont là et vous inspirent une multitude de couleurs. Cependant, en décoration, même si la couleur vient apporter du cachet à un intérieur terne, il est vivement recommandé de ne pas mélanger plus de trois couleurs au risque de vous retrouver avec un style clownesque. De même que le ton sur ton est à éviter. En effet, si les couleurs choisies sont dans les mêmes teintes, le résultat pourrait se révéler navrant car manquant de contraste, et donc d'éclat.

Erreur N°2

Les motifs ont un avantage certain, c'est qu'ils apportent un contraste à une décoration pouvant manquer de caractère. Néanmoins, mélanger plusieurs motifs alourdit un intérieur. Afin d'éviter cette erreur, il est fortement conseillé de choisir, par exemple, deux motifs et de les disperser avec parcimonie dans la pièce. Pour une chambre à coucher, vous pouvez notamment choisir d'assortir des coussins de style romantique avec un papier peint de style baroque. Ou si vous vous sentez d'humeur audacieuse, pourquoi ne pas tenter d'associer des rideaux rayés avec un dessus de lit à pois. L'audace peut aussi se révéler gagnante !

Erreur N°3

Vous hésitez entre diverses matières : le bois, le métal, le verre, le carrelage, etc. Mélanger les matières, pourquoi pas, mais, n'en assemblez pas plus de deux au risque que votre intérieur manque d'harmonie.

Certaines combinaisons de matières font des merveilles. Ce qui est le cas par exemple du bois et du carrelage. Ce mélange apporte chaleur et originalité à une pièce. Ou encore, il est possible de marier le bois avec le métal. Alors que le métal inspire une ambiance plutôt froide avec son côté industriel, le bois, quant à lui, va venir ajouter une note chaleureuse.

Erreur N°4

Vous aimez voyager, et aimez tout particulièrement à la fois le style sauvage de la jungle amazonienne et le style épuré du zen japonais. Reconnaissez que ces deux styles sont plutôt antinomiques. Les mélanger serait donc une vraie faute de goût. Pour un intérieur harmonieux, choisissez plutôt de décorer votre salon dans un style zen et votre salle de bains dans un style plus sauvage.

Ainsi, non seulement vous gardez les thèmes qui vous plaisent, mais en plus, votre intérieur s'en trouve embelli. Dans le même esprit, évitez le «total look». Ce dernier viendrait alourdir l'ambiance de la pièce. Optez donc pour des couleurs neutres et des objets de décoration dans le thème choisi, et placez-les dans la pièce afin de créer une atmosphère harmonieuse.