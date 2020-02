Cote d'Ivoire: Gon Coulibaly aux populations de Sago et Dakpadou - «Avec la paix et la stabilité, tout devient possible»

Dans la sous-préfecture de Sago, l'agenda du Premier ministre, dans le cadre de sa visite dans le Gbôklè, ne prévoyait que la mise sous tension électrique du village de Gbadjéboué. La forte mobilisation des filles et fils de Sago et de Dakpadou et la ferveur populaire ont changé la donne.

Des milliers de personnes, venues de l'ensemble des villages des deux sous-préfectures, ont pris d'assaut l'enceinte de l'ex-Camp de jeunesse de Guédikpo, où a atterri l'hélicoptère transportant le chef du gouvernement. A l'extérieur il y avait autant de monde, chantant et scandant des paroles de soutien et d'admiration à l'illustre hôte.

Amadou Gon Coulibaly, ému par cet accueil chaleureux et historique, a dû improviser une adresse au peuple Godié et aux nombreux autres peuples qui ont choisi de vivre sur ses terres. Il a d'emblée déclaré son « amour » à ses hôtes, en ce jour de célébration de la Saint-Valentin et en reconnaissance de la marque de considération qu'ils lui ont témoignée. « Je suis venu, et j'ai vu. Je me rends compte qu'avec la paix et la stabilité, tout est possible », a souligné le Premier ministre.

Il a dit être venu pour constater que la réconciliation et le vivre ensemble sont une réalité dans cette partie du pays qui a connu les affres de la crise post-électorale. « Je voudrais vous remercier, au nom du Chef de l'État, pour avoir compris son message et pour la paix retrouvée», a indiqué Amadou Gon Coulibaly. Il a ajouté que le développement arrive à grands pas dans la région.

Les actes en la matière sont d'ailleurs parlants. « Les derniers villages non électrifiés du Sago - Dakpadou le seront en 2020. Tous les ouvrages provisoires en bois et qui rendaient difficiles la circulation des populations et le transport des produits agricoles ne seront bientôt qu'un mauvais souvenir (...). Tous les problèmes que vous vivez ici vont trouver solution », a-t-il promis.

Le Premier ministre a également exhorté les populations de Sago et de Dakpadou à garder le cap de la mobilisation autour du Président Alassane Ouattara. « On ne change pas une équipe qui gagne », a-t-il lancé. Avant d'ajouter que les Ivoiriens doivent s'engager aux côtés des dirigeants qui rassemblent, qui développent, qui accroissent les revenus des producteurs et qui améliorent les conditions de vie des populations.

La cheville ouvrière de toute cette mobilisation autour de la visite du chef du gouvernement, le député de Sago-Dakpadou, Mahamadou Kébé, a assuré Amadou Gon Coulibaly du soutien total et indéfectible des populations à son combat pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Il a, tout en exprimant sa gratitude au Chef de L'Etat et au Premier ministre pour les nombreux actes de développement dans la région, plaidé pour la construction de trois collèges de proximité à Sago, Niégrouboué et Gnago.