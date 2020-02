Tunisie: Espace industriel El Azib Bizerte - Toutes les commodités au profit des promoteurs

La société du Pôle de compétitivité de Bizerte met actuellement à la disposition des industriels des lots de terrain de superficies variables dans son «Espace industriel El Azib Bizerte».

La situation géographique idéale dans la mesure où l'espace est desservi par l'autoroute A4 Tunis-Bizerte, ainsi que la route GP8. Il est situé à 15 mn du Centre-ville de Bizerte, à 15 mn du port de commerce de Bizerte, à 15 mn de la gare ferroviaire de Bizerte, à 45 mn de l'aéroport international de Tunis-Carthage et à 50 mn du Centre-ville de Tunis.

L'Espace industriel «El Azib Bizerte» est à usage multisectoriel. Il est conçu selon les meilleurs standards internationaux et environnementaux avec les dotations technologiques les plus modernes. Son aménagement comprend des voiries et parkings, réseaux eaux potables, réseaux des eaux usées et pluviales, réseaux électriques de basse et moyenne tension, éclairage public, réseaux téléphoniques, réseaux de télécommunication haut débit (une connectivité multi-opérateur fibre optique) et la sécurité avec une clôture de l'espace, porche d'entrée avec contrôle d'accès, gardiennage et surveillance.

Un ensemble cohérent et attractif

Pour l'implantation dans la zone des activités industrielles, les prix de la vente de terrain varient selon la superficie demandée :

1- 80 TND HT/m² pour toute superficie inférieure à 5.000 m²

2- 75 TND HT/m² pour toute superficie entre 5.000 m² et 10.000 m²

3- 70 TND HT/m² pour toute superficie supérieure à 10.000 m²

* Implantation dans la zone des services et le Centre de vie,

- 120 TND HT/m², le taux de la TVA est 19%.

N.B.: TVA = 19%.

* Coûts des frais de maintenance et d'entretien : 0.500 DT HT/m²/an

Par ailleurs, l'espace comprend une vaste superficie réservée aux services communs (centre de vie, espaces verts, administration... ). Il constitue un ensemble cohérent et attractif de nature à accroître la notoriété des activités à installer et offrir un cadre de travail motivant. La gestion de l'Espace est assurée par le Pôle de compétitivité de Bizerte qui accorde un intérêt particulier à la maintenance et l'entretien des infrastructures avec une très haute qualité de service.

Le plan de lotissement montre l'emplacement de l'espace, ainsi que les lots et leurs superficies (la superficie des lots varie entre 2.350 m² et 9.000 m² avec la possibilité de regroupement de lots). Des lots sont encore disponibles. Diverses activités industrielles et de services seront installés sur ces terrains. On prévoit d'y implanter des unités de fabrication de produits cosmétiques, de produits alimentaires, de produits textiles ou encore des châssis en aluminium, de flexibles et de pièces automobiles, d'articles scolaires et de transformation de papier.

Pour mieux répondre aux besoins des investisseurs et leur offrir un maximum de facilité, le Pôle de compétitivité de Bizerte est le vis-à-vis unique pour toutes les formalités administratives et les interventions techniques.