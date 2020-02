Sénégal: 100 millions de francs alloués à des groupements féminins de Louga

Louga — Des organisations féminines du département de Louga (nord) ont reçu samedi des financements d'un montant global de 100 millions de francs du ministère de la Famille, du Genre et de la Protection de l'enfant.

"La circonscription départementale bénéficie d'un financement de 100 millions de Francs CFA à travers le Fond national de crédit femme. Cela porte la prime régionale à 300 millions de FCFA", a déclaré la ministre, Ndèye Saly Diop Dieng

"L'usage concerté devrait engendrer de nouvelles dynamiques rganisationnelles locales et des choix d'investissements pertinents et élargir les opportunités au profil des femmes et des filles", a-t-elle expliqué en marge d'une tournée dans le département.

Elle a fait savoir qu'un lot d'équipement de production et d'allégement de travaux contenant des congélateurs, des moulins à mil sera remis aux femmes.

"J'invite le préfet à me faire une proposition de répartition partant des priorités identifiées en collaboration avec les organisations de femmes du département", a-t-elle dit.

"Nous avons comme chantier immédiatement de contribuer à la vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophile. Une loi qui protège et sécurise davantage les femmes et les filles pour moins d'angoisse et se psychose au sein des familles", a-t-elle soutenu.

Auparavant, la ministre de la Femme a offert des équipements sanitaires au poste de santé de Darou Rahma (18km de Louga). Elle a aussi inauguré la mini laiterie de Leona (28 km de Louga) et fait un don alimentaire à l'orphelinat d'Ahmad Madjib de la commune de Louga.