Tunisie: Gastronomie | 7e édition de Saveur de l'année 2020 - Des produits typiquement tunisiens et des trophées

La cérémonie de remise des trophées pour les produits gagnants a été tenue au cours de la semaine dernière.

Une soirée a été organisée pour célébrer la 7e édition de saveur de l'année. Comme à l'accoutumée, cet évènement a réuni les représentants des médias, les chefs de cuisine et les producteurs de produits alimentaires.

Le coup d'envoi de la soirée a été annoncé en couleur : une prestation de la troupe «Bras min nhas» a ouvert le bal avant d'entamer la délibération des résultats et l'annonce des gagnants. Moez Kadouma, l'animateur de la soirée, en compagnie du fondateur français de la manifestation Willy, est revenu sur l'importance de cet évènement créé pour inciter les gens à manger sain.

«On peut se faire plaisir et manger sain, manger bon. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui d'adopter des solutions aux marques. Le logo Saveur de l'année s'est imposé comme un logo responsable», note le fondateur et créateur de l'évènement, qui par la même occasion a épaté l'assistance avec l'interprétation de certains titres de chansons nostalgiques en langue anglaise.

En effet, quatre produits tunisiens dans la première catégorie, à savoir la catégorie sucreries, ont remporté le titre Saveur de l'année 2020. On note la gamme Halwa le moulin, pour ses sucreries sans colorants, en deuxième place, c'est le café moulin «Café Ellouze» qui a été désigné comme produit Saveur de l'année.

En troisième place, c'est la gamme «Oppa» qui a également lancé cette année un nouveau produit relevant de la gamme «crème à tartiner Vanoise». Quant au dernier produit appartenant à la catégorie sucreries, il s'agit notamment du produit «Candys», des laboratoires Medis, un laboratoire de fabrication de médicaments qui existe depuis une vingtaine d'années. «Ce produit a été en effet inventé pour ne pas priver les gens diabétiques de manger des pâtisseries sucrées afin de ne pas perturber leur glycémie», a noté la responsable des laboratoires Medis lors de cette fête.

Les intervenants gagnants qui ont eu la parole lors de la manifestation ont précisé, également, que leur premier but est de satisfaire le consommateur, et que le signe saveur de l'année est devenu un atout important, car il représente le consommateur tunisien.

Avant de passer à la deuxième catégorie, celle des charcuterie et volaille, les présentateurs de l'évènement ont proposé à l'assistance une projection vidéo pour présenter la chaîne tunisienne dédiée aux recettes. Ya Halawa, une chaîne qui a été lancée l'année dernière sur Youtube, compte aujourd'hui plus de deux millions d'abonnés et elle a été placée comme chaîne numéro deux des médias digital dédiés au «food» dans le monde arabe. Cette chaîne enregistre en effet 10 millions de vues par mois en moyenne et compte au moins 700 engagements entre likes et commentaires par mois. La chaîne Ya Halawa a également lancé une application éponyme téléchargeable sur playstore.

Toujours dans ce même esprit jovial et bon enfant, les organisateurs ont annoncé les noms des gagnants dans la deuxième catégorie «charcuterie et volaille», et dans laquelle on note la présence cette année, en première place, des produits Chahia, gamme jambon de dinde alors qu'en deuxième position, ce sont les saucissons de Maliha qui ont remporté le trophée saveur de l'année.

Avant de passer à la troisième et dernière catégorie des gagnants de saveurs de l'année, la troupe «Bras min nhas» est revenue sur la scène pour proposer encore une fois des titres de chansons à l'assistance enchantée.

La cérémonie s'est clôturée avec l'annonce des noms des produits appartenant à la troisième catégorie, à savoir celle de l'épicerie-salé et dont les trois gagnants étaient respectivement la société BK food La Goulette pour sa gamme Thon la Goulette, la Société générale de conserves alimentaires, concentré de tomates Jouda et la troisième catégorie Nejma de la société Slama Frères.