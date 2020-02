Cote d'Ivoire: PSG - Un doublé et déjà un record pour Tanguy Kouassi

Tanguy Kouassi, le franco-ivoirien, s'est illustré lors du match fou entre le PSG et Amiens. Au stade de la Licorne hier, les supporters ont assisté à une rencontre de grande qualité sur le plan offensif qui s'est soldée sur le score de 4 buts partout avec un doublé du jeune défenseur parisien. Une double réalisation qui lui permet d'entrer dans l'histoire du club francilien.

Avec ces deux buts, Kouassi est devenu le deuxième plus jeune joueur du PSG à être double buteur dans un match. Né le 7 juin 2002, il l'a fait en ayant 17 ans et 253 jours. Alors que celui qui détient toujours ce record Lionel Justier (1975-1978) l'avait fait à l'âge de 17 ans et 212 jours.

2 - Contre Amiens, Tanguy Kouassi 🇫🇷 (17 ans et 253 jours) est devenu le 2e plus jeune joueur de l'histoire de Paris à inscrire un doublé en Ligue 1, derrière Lionel Justier en mars 1976 contre Nîmes (17 ans et 212 jours). Salvateur. 🐣@PSG_inside #ASCPSG pic.twitter.com/6OeFVu6tt4

- OptaJean (@OptaJean) February 15, 2020

Décidément cette saison, les buts du jeune joueur parisien ont des conséquences sur l'histoire du club. Il y a quelques semaines, sa réalisation face à Reims en demi-finales de la Coupe de la Ligue est distinguée comme étant le 4000ème but de toute l'histoire du PSG.

Notons que cette saison, Tanguy Kouassi, formé au PSG, n'a disputé hier que sa cinquième rencontre en Ligue 1.