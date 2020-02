Tunisie: Evénement | Estet ART 2020 - L'esthétique et la beauté mises en valeur

La première édition du Salon international esthétique, beauté et bien-être se tiendra du 12 au 14 juin 2020. Une conférence de presse s'est tenue récemment pour parler de cette nouveauté dans le domaine de la beauté.

Cet événement est le premier rendez-vous professionnel en Tunisie consacré aux gens qui travaillent dans le domaine de la beauté et de l'esthétique. Une grande manifestation Be-To-Be qui se compose de deux volets, à savoir le volet exposition comportant des équipement, matériels, produits cosmétiques, maquillage, logiciels, tenues de travail et produits de décoration et un second volet scientifique basé sur les conférences et les ateliers assurés par des experts locaux et étrangers.

L'espace exposition s'étalera sur plus de 1.000m2. Deux salles VIP seront aménagées pour les rencontres professionnelles importantes et à la signature des contrats.

Estet Art 2020 s'est fixé sur plusieurs objectifs dont l'ouverture sur le marché international en matière de beauté, de spa et de thalasso afin de faire de la Tunisie une plateforme de beauté et de bien-être multidimensionnelle et un espace de rencontres et d'échanges.

On note également que l'événement mettra en exergue le savoir-faire tunisien, mondialement connu, en matière d'hydrothérapie et de thalasso en général et œuvrera pour en faire une tradition annuelle, qui, à chaque édition, multipliera son nombre d'exposants ainsi que son nombre de visiteurs.

Pour l'édition actuelle, le festival estime la particiapation de plus de 100 exposants et 5.000 visiteurs. Lors de cet événement, un concours de body painting et deux concours dans le monde de spa et de la thalasso seront organisés.

La responsable du projet, Mme Imen Sarsar, a noté lors de cette conférence que l'événement vise, également, à encourager la production tunisienne, notamment dans la création des marques cosmétiques locales et à faire de la Tunisie une destination pour les pays africains et européens pour découvrir le savoir-faire tunisien. «Le Salon permettra à la Tunisie de s'ouvrir sur les nouvelles tendances de la beauté et répondre par la même occasion à un besoin réel du marché, de créer de nouvelles relations en favorisant les échanges internationaux des produits et des équipements», note-t-elle.