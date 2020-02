Angola: L'INAMET prévoit de fortes pluies dans plusieurs provinces du pays

Luanda — L'Institut National de Météorologie et Géophysique (INAMET) prévoit, jusqu'à 18 heures de ce dimanche 16, pour la région nord du pays, la présence d'averses ou de pluies modérées à fortes, parfois accompagnées d'orages dans certaines municipalités des provinces de Zaire, Cabinda, Lunda Sul, Lunda Norte, Malanje et Uíge.

Selon INAMET, dans la même région du territoire national, le ciel sera partiellement nuageux l'après-midi, avec des périodes de très nuageux à l'aube et le matin dans presque toute la région et des pluies légères à modérées dans certaines municipalités des provinces de Luanda, Bengo et Cuanza Sul. Pour le centre du pays, un ciel partiellement nuageux sera enregistré dans la province de Benguela, avec des périodes de ciel très nuageux le matin à Huambo, Bié et Moxico.

Il y a une possibilité de pluie modérée à forte dans certaines municipalités de Moxico, Huambo et Bié, ainsi que de la bruine ou de la pluie légère à Benguela. Dans la région sud du pays, l'institut prédit un ciel peu nuageux dans la province de Namibe et partiellement nuageux à Huíla, Cunene et Cuando Cubango, avec des pluies modérées à fortes, parfois accompagnées de tonnerre dans certains endroits à Cuando Cubango et Huíla , pluie légère dans certaines communes de la province de Cunene.

Les températures extrêmes (minimumales et maximales) attendues pour les principales villes d'Angola sont: Luanda 25/33, N'dalatando 18/33, Cuito 15/28, Cabinda 26/33, Malanje 18/31, Luena 18/31, Sumbe 25/35, Dundo 21/33, Lubango 19/28 Caxito 25/35, Saurimo 19/29, Menongue 18/31, Mbanza Congo 21/35, Benguela 25/31, Moçamedes 21/31, Uíge 19/32, Huambo 27/12 et Ondjiva avec 21/33 degrés centigrades.