Soudan: Hamdok rentre au pays après une visite réussie en Allemagne

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdallah Hamdok est rentré ce soir au pays après une visite officielle en République fédérale d'Allemagne, au cours de laquelle il était accompagné du ministre de la Défense, le ministre de l'Énergie et des Mines, le ministre d'État aux Affaires étrangères et le directeur général du Service général de renseignements.

Dr Hamdok a participé à Munich à la Conférence internationale sur la sécurité qui s'est tenue du 14 au 16 février.

Le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait ont été reçus à leur retour à l'aéroport de Khartoum par le ministre des Affaires du Cabinet et un certain nombre de hauts fonctionnaires.

Il convient de noter que Dr Hamdok a eu des entretiens en Allemagne avec la conseillère allemande, Angela Merkel sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et s'est entretenu en marge de la Conférence internationale de sécurité de Munich avec le Premier ministre koweïtien et les ministres des affaires étrangères des États-Unis, de la Russie, de la Finlande et des Pays-Bas, en plus de personnalités efficaces qui s'occupent des affaires du Soudan et des membres de la communauté soudanaise en Allemagne.