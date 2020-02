Algérie: Rencontre Gouvernement-walis - Les autorités locales déterminées à concrétiser les engagements du Président Tebboune

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud a affirmé dimanche à Alger la pleine détermination des autorités centrales et locales à concrétiser les engagements du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune vis-à-vis du peuple algérien.

Intervenant à l'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement-walis, M. Beldjoud a déclaré à l'adresse du Président de la République "Nous vous réitérons notre pleine détermination et notre profonde conviction, en tant qu'autorités centrales et locales, à concrétiser vos engagements vis-à-vis du peuple algérien, à travers un programme visant à booster le développement dans les quatre coins du pays, réaliser l'équilibre régional, mettre en lumière les zones d'ombre, assurer la sécurité, la sûreté, la tranquillité et la stabilité à travers l'ensemble du territoire national et garantir le bien-être et la dignité à tous les Algériens, sans exclusive".

M. Beldjoud a par ailleurs exprimé au Président Tebboune sa vive reconnaissance pour son haut patronage de cette rencontre, le remerciant d'avoir assisté et supervisé personnellement la rencontre Gouvernement-walis qui, a-t-il dit, servira "d'un espace dont l'axe principal n'est autre que le citoyen, en vue de soulever ses préoccupations, de proposer une vision et de chercher des solutions nécessaires et rapides au niveau local et national".

Le ministre a d'autre part rappelé les thèmes sur lesquels se pencheront les participants pendant deux jours, dans le cadre de six ateliers interactifs relatifs à "l'amélioration continue du cadre de vie citoyen", "la gestion rationnelle du foncier économique", "la mise en place d'une gouvernance urbaine axée sur la gestion moderne des nouvelles villes", "la gestion de la problématique routière", "le désenclavement des zones frontalières", et "la digitalisation des services publics locaux, le développement durable, la décentralisation, et l'intercommunalité".

Il a également affirmé que ces ateliers devraient déboucher sur une série de recommandations précises, opérationnelles et efficaces, à même de traduire la vision des pouvoirs publics en actions concrètes de développement dans tous les secteurs, faisant état de la mise en place d'un dispositif de suivi permanent pour évaluer leur mise en œuvre et pallier les différentes difficultés auxquelles peut se heurter la mise en oeuvre de ces recommandations.