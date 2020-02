Algérie: Le Président Tebboune instruit les responsables centraux et locaux de lutter contre le gaspillage des dépenses publiques

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit dimanche à l'ouverture de la rencontre Gouvernement-walis, les responsables centraux et locaux de lutter contre le gaspillage des dépenses publiques.

Lors de la rencontre, tenue en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, des membres du Gouvernement, des présidents du Conseil constitutionnel, du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale (APN), du Général-major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, des partenaires économiques et sociaux et d'experts, M. Tebboune a affirmé que "les dépenses publiques doivent être affectées au règlement des problèmes de développement et non pas gaspillées et utilisées pour la réfection des trottoirs tous les six mois".

"Le contrôle technique a fait défaut faisant de chaque investissement de développement local une source de gaspillage. Ce que nous réalisons est refait trois ou six mois après, et ce en toute impunité", a-t-il ajouté.

le Président Tebboune a appelé, dans ce cadre, les directions techniques au niveau des ministères à assumer la responsabilité de contrôle de la qualité des investissements afin d'éviter le gaspillage.

La lutte ciblée contre le gaspillage concerne toutes les dépenses publiques, y compris les dépenses engagées lors des visites sur le terrain des cadres supérieurs de l'Etat, a-t-il dit.

" Les visites ne sont pas synonymes d'ostentation et de festins, nous devons éviter les cortège s composés de 20 à 30 voitures et dont seulement trois ou quatre véhicules transportent les personnes concernées".

Les cortèges ministériels doivent "impérativement transporter les personnes concernées seulement et si le déplacement sur le terrain est indispensable, il y a le transport public".