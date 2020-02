Congo-Kinshasa: Fête du livre de Kinshasa - Missy Bangala s'illustre dans la correspondance

La fête du livre a été lancée depuis le vendredi 14 février dernier dans la capitale congolaise. Le deuxième jour de ces retrouvailles livresques, samedi 15 février 2020, l'Institut de la Gombe a vibré au rythme d'une proposition de huit mains, des envies d'ailleurs et d'ici exécutées par deux auteurs congolais, Missy Bangala et Richard Ali. Mais aussi deux autres venus de la Suisse, Lolvé Tillmanns et Anne-Sophie Subilia. C'était à travers une correspondance qui sera transformée à un roman après cette 7ème édition de la fête du livre.

Dans cette correspondance, Missy Bangala et son interlocutrice, Lolvé Tillmans échangent longuement sur leurs vies, dans le but de faire connaissance. Dans la première partie de la présentation du message, les auteurs sont livré leur expérience épistolaire. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet «Genev'Africa», qui a pour mission première de faire connaître les lettres romandes en Afrique et de promouvoir des échanges culturels entre la Suisse et l'Afrique.

Une initiative du romancier genevois d'origine camerounaise, Max Lobé qui a lui-même assuré la modération. L'autre partie sera présentée en octobre 2020, au salon de Genève pour faire connaître davantage les productions littéraires africaines continentales en Suisse. Avec GENEVE-KIN 2020, Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, est la première ville à recevoir ce projet.

Missy Bangala, Ambassadrice du livre

Co-fondatrice du Café littéraire de Missy, le goût du livre s'est emparé de Missy Bangala dès sa jeunesse, avec l'aide de son père et de sa sœur aînée, étant donné que son père lui offrait des livres et des romans. Avec le départ en Europe de sa sœur aînée, des correspondances étaient leurs moyens de parler sur leurs quotidiens.

En outre, nommée ambassadrice du livre en avril 2019, lors de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur et de l'ouverture du Festival du livre et de la bible, Missy Bangala s'est donnée la mission de Rendre le livre accessible à tous afin d'amener le peuple rd-congolais à cultiver le goût de la lecture. Sa mission est aussi celle de porter la voix des jeunes de son entourage à travers l'écriture. "En accomplissant ce travail, je gagnerai une grande satisfaction. Tout ce que je fais par rapport aux livres, c'est par pure passion et au-delà de ce que je peux espérer comme argent. Ouvrir l'esprit de quelqu'un procure de la joie plus que l'argent", a-t-elle déclaré.

Il sied de noter que le Café littéraire de Missy tiendra une rencontre littéraire le 17 février 20, avec Gauz et Benoît Virot Gauz qui est l'un des principaux agitateurs de la scène littéraire africaine. Le lauréat du Grand prix littéraire d'Afrique noire 2019 pour le fantastique Camarade Papa va échanger avec Biatitudes autour de son livre et la maison d'édition, de ses prises de positions sur l'édition également.

Le 19 février, le café littéraire de Missy sera à l'école Petits Lutins à Kitambo Vélodrome avec Anne-Sophie, le 19 février à l'école les gazelles à Yolo Nord avec Volvo Tillmanns, et le 20 au lycée toyokana de Kasa-Vubu avec Ali Zamir et, enfin, le 22 février avec Jean Bofane à la bibliothèque de l'école Mont-Amba de Livulu.