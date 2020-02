Congo-Kinshasa: Sauts-de-mouton - Le gouvernement et les exécutants se donnent des garanties

De la parole à l'acte, le vice-premier ministre en charge des Infrastructures et Travaux Publics, Willy Ngoopos, a réuni, le week-end dernier, les responsables de l'Office des Voiries et Drainage (OVD) et l'Office des Routes (OR) comme maîtres d'ouvrage délégués à qui les travaux de construction des sauts-de-mouton ont été confiés. Mais également les sociétés qui exécutent lesdits travaux, Safricas et CGCD. Il était question d'acter les promesses faites par ces derniers au Chef de l'Etat, lors de sa dernière visite sur les différents chantiers, le jeudi 13 février 2020.

Il s'agit, en effet, d'un acte d'engagement signé par les exécutants afin que les promesses faites à l'endroit de Félix Tshisekedi soient non seulement tenues, mais aussi respectées dans les délais impartis. Signalons qu'il s'agit là d'un acte d'engagement qui va favoriser la remise en confiance entre les exécutants et les usagers, qui de par le non respect du timing, avaient perdu patience.

Tour à tour, les concernés ont apposé leurs signatures. A cet effet, le Gouvernement, à son tour, a promis de respecter son engagement financier, et les exécutants, quant à eux, le respect du délai des travaux.

Dans le même esprit, Willy Ngoopos a annoncé l'entretien urgent de plusieurs axes routiers à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Notamment, la mosquée située vers Mondjiba, l'avenue Okapi-Benseke, Bangala à Kintambo, Lufungula à Ozone, Pierre Mulele ex.24 novembre au niveau du marché de Selembao, Uvira à Gombe. Dans les provinces, ce sera les tronçons Bukavu-Mwenga-Kamituga, Miti-Hombo, Nyangezi-Kamanyola, et Burale-Kingulibe-Shabunda. Tous ces travaux annoncés débuteront, sauf changement de dernières minutes, avant la fin du mois en cours.