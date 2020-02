Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe - L'accord de Nairobi en danger !

*Au lendemain de l'initiation, par le gouvernement, des instructions judiciaires et des audits, tous les débats sont focalisés sur le dossier à polémique dont ces monstrueux chantiers des sauts-de-mouton. Pour preuve, le Président de la République, lui-même, a fait la ronde des chantiers en compagnie de son Directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Une tournée émaillée d'incidents qui mettent à découvert, le malaise qui couve et menace dans ses fondements, l'accord de Nairobi entre Félix Tshisekedi et son allié, le leader de l'UNC.

Quelques jours seulement après l'injonction intimée, le 10 janvier dernier, par le VPM et ministre de la Justice au Procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, le gouvernement est passé à la vitesse supérieure en ordonnant des audits dans toutes les instances étatiques réputées proches, chacune dans son ressort, de la réalisation des ouvrages dont les travaux ont débuté en mai 2019, et prévus, à l'origine, pour durer trois mois.

Neuf mois plus tard, les travaux patinent. Et de toute évidence, le Président de la République qui effectuait ce week-end, une tournée d'inspection (la deuxième du genre), n'a pas de raison de sauter de joie. Un fonds de 3,5 millions de dollars vient d'être décaissé en vue de l'accélération des travaux dont la livraison est annoncée à la fin du mois de mai ou, à la limite, début juin 2020. Effectivement, un mouvement d'ouvriers est observé sur différents chantiers depuis lundi dernier. Mais, les travaux, eux, sont dans un état d'arrêt.

La cible Kamerhe

La sortie de Félix Tshisekedi aurait pu se passer dans l'effervescence ordinaire si un incident n'était pas venu jeter comme un pavé dans la mare. Les réseaux sociaux ont abondamment relayé des images des jeunes (et moins jeunes) déchaînés contre la présence aux côtés du chef de l'Etat, de de Vital Kamerhe. Au milieu des huées, on entendait clairement « Kamerhe moyibi! » (Entendez Kamerhe voleur!).

Face aux protestations unanimes, le Secrétaire général de l'UDPS en a rajouté une couche, donnant raison à ceux qui ont vu derrière les jeunes en furie, la main manipulatrice des cadres radicaux du parti présidentiel. Augustin Kabuya, intervenant sur une radio locale, affirmait avoir envoyé à son tour à Kamerhe, des images qui montrait des militants UNC vilipendant ouvertement des dirigeants de l'UDPS.

Ces prises de position tranchées révèlent l'état d'esprit qui règne entre les tenants du pouvoir et, particulièrement, de l'UDPS offusqués de l'activisme du Dircab omniprésent qui, parfois, donne des airs de se comporter en co-Président de la République. De là à lui faire porter tous les revers d'un régime qui se cherche encore, il n'y a qu'un pas que l'on franchit allègrement quand on considère que c'est avec réticence, et le mot est faible, que Kamerhe avait gagné ses galons d'opposant, selon les critères de Limete.

L'Accord de Nairobi remis en question...

La conduite concomitante d'une instruction judiciaire, d'une part, et d'un audit, d'autre part, soulève moult interrogations. A considérer que les chantiers de sauts-de-mouton ont été lancés quatre mois avant l'entrée en fonction du gouvernement, suppose que l'on devrait remonter au lancement des appels d'offre (de gré à gré), des études de faisabilité, du mécanisme d'adjudication des marchés, et surtout, du montage financier. Au cours de cette période, c'est bien le Dircab Kamerhe qui était à la manœuvre.

Ses détracteurs qui travaillent en sous-main à sa défenestration sont conscients que dans ces conditions-là, concentrer tous les efforts sur la recherche de transparence des ministres du cabinet Ilunga Ilunkamba est une manœuvre de contournement destinée à remonter de manière subtile jusqu'à l'homme à abattre.

Seul, Félix Tshisekedi qui, jusqu'ici, a fait preuve d'une incroyable patience, peut dénouer le nœud gordien où s'enchevêtrent des courants politiques contradictoires. Entre ses partisans de bonne foi et des alliés de la vingt-cinquième heure qui piaffent d'impatience et désespèrent de s'éterniser dans les coulisses du pouvoir, il doit briser l'omerta et trancher. Seul, il maîtrise les tenants et aboutissants de l'Accord de Nairobi. Il n'irait pas à se défaire de Kamerhe pour le plaisir des faucons de son parti. A moins de vouloir se tirer une balle dans le pied.