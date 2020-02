Congo-Kinshasa: «Le Peuple d'abord» - Il n'en a jamais été le cas pour le peuple congolais...

*Ce slogan cher à Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Président de l'UDPS, est à mon sens une interpellation de l'élite congolaise qui dirige le pays qui n'en a jamais tenu compte depuis l'indépendance. Et, pourtant, toutes les actions que cette élite a entreprises depuis, ont toujours été posées au nom de la population que Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba appelait "le Peuple" et qu'il plaçait aux avant-postes de son action. "Le peuple d'abord", déclarait-il, de son vivant.

Sans entrer dans les détails des rapports des organisations internationales qui ont mis en place des mécanismes pour jauger l'action des divers gouvernements sur le bien-être de sa population, il y a lieu de citer ici, l'indice de développement humain et autres, pour rester pratique et évaluer l'action des divers gouvernements qui se sont succédé dans ce pays sur la vie courante du citoyen Lambda, le citoyen qui n'a d'autre appui que celui de son gouvernement.

Comment ces citoyens communs se soignent-ils lorsqu'ils tombent malades ? Comment ils se déplacent pour obtenir sa pitance journalière ? Comment ils se nourrissent et comment ils font face à des situations sécuritaires précaires ? Comment scolarisent-ils leurs enfants et pour ceux qui peuvent les envoyer à l'Université, quelles sont les perspectives pour édifier une vie meilleure dans la dignité ? Bénéficient-ils de chances égales pour accéder à des postes administratifs comptés, du reste, sur le doigt que le pays parvient à créer ? Voilà le souci qui avait été celui de Feu Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

Faisant preuve d'honnêteté, l'on peut même affirmer que ce souci, pour le citoyen Lambda, n'a pas commencé avec Feu Etienne Tshisekedi. Avant lui, le MPR avait sorti un Slogan intéressant en disant : "MPR égal servir", "se servir ? Non." N'est-ce pas un souci réel pour le petit peuple ?

Mais, dans la pratique, l'élite ne s'est jamais souciée de ce petit peuple, surtout depuis que les moyens de l'Etat se sont amenuisés jusqu'à atteindre le point de zéro, comme c'est le cas actuellement.

En effet, l'Elite congolaise a laissé l'Agriculture qui générait des ressources pour le citoyen Lambda de l'arrière-pays dégringoler au point d'atteindre le point actuel. Tenez ! Dans les Livres de Géographie, il a été si souvent enseigné que la RDC était la première productrice d'huile de palme en Afrique. Elle était troisième productrice Africaine du Café ; cinquième productrice de Cacao. Elle tenait un bon rang parmi les producteurs Africains du Coton. Elle avait de quoi nourrir les Congolais des villes en riz, en légumes, en fruits de toutes sortes. Il fallait s'organiser un peu pour faire de la RD Congo, un grand producteur des bananes. Elle peut produire une grande quantité des fruits exotiques comme les Avocats et autres mangues.

"Le peuple d'abord", à l'heure actuelle, le citoyen Lambda ne le sent vraiment pas. Que ce soit dans les villes ou dans l'arrière-pays, l'élite du pays a laissé le pays dépérir sans prendre des mesures qu'il faut. On peut déclarer que l'Elite a failli. Qu'elle accepte ce verdict sans appel et qu'elle accepte son renouvellement à l'amiable.

En ce qui concerne le déplacement dans les villes, il n'existe ni Metro, ni tramway pour le Transport du peuple d'abord. Et pourtant, le Tramway existait à Kinshasa avant l'indépendance. Depuis, c'est la débrouillardise. L'époque de SOTRAZ ; du Train Urbain, du train reliant les Kasaï au Katanga ; Mahagi à Kisangani semblent définitivement révolus.

Les dirigeants actuels du pays interpellés sur cette faillite ne la reconnaissent pas du tout. Ils prennent, par contre, pour prétexte, les difficultés que présente la situation contextuelle sur terrain notamment, cette récession économique mondiale aux effets néfastes sur toutes les bourses. Mais, Bon Dieu, pourquoi postulent-ils pour des postes politiques ? Les gouvernements sont mis en place pour résoudre les problèmes et non pour pleurnicher. Alors, ils tenus de tout mettre en œuvre pour "le peuple d'abord", ne soit pas un vœu pieu. D'où, ils sont dans l'obligation individuelle et collective de se soucier d'abord du bien-être du peuple.