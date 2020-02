Congo-Kinshasa: Insécurité à l'Est - La MONUSCO, vraie cible ou bouc-émissaire ?

*Une problématique a fait rage récemment au pays. Elle est toujours d'actualité. Elle concerne l'insécurité à l'Est du pays qui ne baisse pas en intensité mais ne fait qu'augmenter, malgré les promesses faites par le nouveau Chef de l'Etat à ce sujet.

L'Armée Nationale s'est félicitée, il n'y a pas longtemps, et le peuple Congolais le félicite pour cela de la prise des bastions de ces groupes armés comme MADINA et de la neutralisation de quelques-uns des ses chefs. C'est une avancée considérable. Mais, à ERINGETI et à OICHA, la paix tarde à se concrétiser.

Quelques tueries continuent d'être signalées. A Djugu, pas plus tard que la semaine passée, l'on signalait encore des personnes tuées dans des villages isolés. Le public de Beni et d'ailleurs au pays s'en était pris violemment à la MONUSCO jugée, à tort ou raison, de complice de ces violences en vertu de l'impressionnante logistique dont elle dispose mais qu'elle n'utilise pas pour implémenter son mandat et, même, en vertu aussi de ce que ces exactions se passent parfois à deux coudées des bases de ses contingents.

Le peuple congolais avait le droit de se demander pourquoi ces contingents de la MONUSCO restent encore sur place et quelle est leur utilité au pays ?

Bien que nous partagions ce dépit avec le peuple Congolais à l'endroit des militaires des Nations Unies avec lesquelles, j'ai partagé une grande partie de ma vie comme un des leurs auxiliaires. Si bien que je voudrai tempérer ce dépit par des considérations multisectorielles qui entourent la problématique de l'insécurité à l'Est de la République Démocratique du Congo.

L'élite de la République devrait à ce sujet éviter des réactions épidermiques, comme l'avait demandé, en son temps, le Cardinal Monsengwo durant la Conférence Nationale Souveraine, pour canaliser le ras-le-bol populaire vers les vrais responsables de la situation catastrophique et dramatique de l'Est du pays.

La première considération à prendre en ligne de compte, la primordiale d'ailleurs, est celle de considérer le fait que la MONUSCO présente ou pas au Congo, la sécurité des personnes et de leurs biens incombe en premier lieu au Gouvernement de la République. C'est une de ses charges Régaliennes.

Et de ce fait, la première cible contre la laquelle la colère populaire devrait s'en prendre devait être le Gouvernement Congolais. Or, cela fait une décennie qu'elle adresse une riposte contre cette guerre qui ne dit pas son nom à l'Est et qui décime sa population. Mais, pourquoi il n'arrive pas à la maîtriser ? Le gouvernement n'a pas de mains liées par une puissance plus grande que la tienne au pays. S'il peut fustiger l'appui dont jouissent ces groupes armés pour perpétrer ce que plusieurs rapports des Organisations Internationales commencent à considérer comme génocide, pourquoi ne pas déclarer son incapacité à résoudre ce problème au lieu de trouver toujours des subterfuges pour justifier son incapacité ?

Je suivais sur ce sujet même, le Président de la République sortant, du haut de la Tribune des Nations Unies, qui avait trouvé quelques lignes, dans son discours, pour fustiger une longue présence des Forces des Nations Unies dans son pays avec « des résultats mitigés », sans donner des raisons de l'inefficacité de ses propres Forces pour mettre fin aux tueries de sa population qui n'en finissent pas.

Récemment encore, un des porte-paroles du FCC, plateforme gouvernementale venait exiger du nouveau Président de la République, un calendrier du retrait de la MONUSCO pour répondre au désir de la population clairement exprimée à Beni, d'une manière très claire.

L'autre partie de la coalition gouvernementale continue à justifier les résultats mitigés du gouvernement sortant dans la lutte contre l'insécurité dans l'Est à dire ce qu'elle compte infléchir la tendance actuelle. Le pourrissement de la situation leur léguée par l'ancien gouvernement doit être analysée avec une plus grande vigueur. On se renvoie la balle et il n'y a pas de mesures draconiennes pour conjurer ce mal devenu endémique.

Une anecdote, fictive par ailleurs, éclairerait mieux comment cette attitude que nous, les Congolais avons adopté face aux Forces de l'ONU, est d'un enfantillage intolérable pour des personnes d'Etat chargées de veiller sur la quiétude d'un grand nombre de leurs Concitoyens.

"Supposons qu'un groupe d'inciviques viennent envahir une parcelle pour passer à tabac ses occupants. Le Chef de famille des occupants organise son monde pour la protection de sa famille et constate que les assaillants sont plus forts qu'il ne le pensait. Il fait appel aux voisins dont le gabarit impressionnant parvient à limiter les dégâts dans un premier temps. Mais, au fur et à mesure que les combats perdurent, ces voisins au gabarit impressionnant constatent que le Chef de famille a complètement abdiqué et qu'il a pris un siège pour s'asseoir sans prendre part au combat et s'attelle désormais à fustiger l'incapacité de ses voisins malgré leurs gabarits impressionnants à terminer la bagarre dans sa parcelle. Je crois que même des observateurs étrangers à la scène seraient stupéfaits devant une telle attitude du Chef de la famille ! Ils exigeraient que le Chef de famille s'investisse davantage, prenne des risques pour sauver les siens au lieu de diriger ses diatribes contre ceux qui sont venus à sa rescousse. Ce n'est qu'après avoir constaté cet effort inlassable du Chef de famille dans la bagarre que l'on pourrait s'en prendre à la passivité des grands gabarits des voisins. Cette anecdote n'est pas si loin de la situation à l'Est de la RDC.

Cela fait cinq ans, en effet, que l'on tue au quotidien les Congolais à Beni, Djugu et consorts. Les Chefs des FARDC parlent d'une guerre atypique pour justifier des résultats qui tardent. Aucun des ces chefs n'a été relevé de ses fonctions dans l'entre-temps. Le Chef de Renseignement militaire et civil de Beni et les environs n'a pas été blâmé pour son incapacité à donner une intelligence exacte des positions des ennemis du peuple qui les tue. Le Chef d'Etat-Major de l'Armée n'a pas été interpellé ou entendu par le Parlement pour qu'il justifie ce manque de résultat à Beni en quatre ans d'opération, ni l'enrichissement illicite dont ses chargés d'opération peuvent se targuer depuis l'éruption de cette violence aveugle envers le peuple Congolais. Qui est le Chef des opérations des FARDC sur terrain à Beni ? Normalement, une fois les responsabilités établies, l'on devrait le relever de ses fonctions et le sanctionner pour incompétence et s'arranger pour que cette tache le poursuive tout au long de sa carrière militaire.

Que des officiers méritants, il y en a encore, soient décorés, même à titre posthume. Mais rien de tout cela n'a été remarqué. Au contraire, ce sont les mêmes qui sont en fonction que ce soit au niveau de l'Etat-Major de l'Armée ou au niveau local à Beni et qui continuent sans aucun blâme, ni réprobation publique pour leur incapacité à faire évoluer la situation et la tendance à la faire végéter.

Le Chef du gouvernement Central n'a jamais été interpellé sur la situation à Beni publiquement. C'est comme si Beni était une ville d'un pays étranger qui n'interpelle aucun Congolais.

La deuxième considération à prendre en ligne de compte avant de s'attaquer à la MONUSCO, ce voisin musclé venu aider son collègue en bagarre mais qui n'intervient pas malgré ses biceps impressionnants, est un fait troublant même pour ce voisin.

La passivité parfois coupable des Forces Armées de la République, à bien d'égards récurrente face à ces groupes armés de DJUGU et des ADF /NALU et même, une infiltration de ces FARDC par certains des éléments peu fiables qui les fragilisent.

Mais, qui facilitent ces infiltrations ? Tenez, il y a deux ans, un groupe d'ADF/NALU s'était attaqué à une localité dans les environs de MBAU, à une vingtaine des kilomètres de BENI. Les FARDC réagissent avec vigueur et les assaillants s'enfuient. On vient faire le bilan des morts chez les assaillants, on trouve parmi eux un ancien Commandant de la 8ème Brigade des FARDC, lui-même, ancien du RCD/Goma. Plusieurs fois, on a arrêté des combattants NALU sur le terrain des opérations et on les confie aux Renseignements aux FARDC et la MONUSCO en est informé mais elle s'étonne de retrouver les mêmes éléments de nouveau dans les rangs des ADF dans d'autres opérations sur terrain en train de tuer le peuple Congolais.

Qui est l'auteur de ces trahisons ? Dernièrement, un Message de MBUSA NYAMWISI sur les réseaux sociaux faisait état de la présence active des ADF au sein des FARDC et accusait même certains acteurs politiques à Kinshasa d'être des tireurs des ficelles de ces évènements macabres.

La MONUSCO a tous ces renseignements. On peut alors comprendre sa reluctance à s'impliquer davantage avant que les Congolais ne lavent leur linge sale en famille !

Enfin, la dernière considération à prendre en compte avant de tirer à boulets rouges sur la MONUSCO, c'est la motivation de ces tueries. Depuis la nuit des temps, On ne tue pas pour tuer. Même dans l'antiquité, les raids des wisigoths et autres Vandales étaient justifiés par la recherche des terres à conquérir ou des richesses à piller. Alors pourquoi tue-t-on à Beni ? Ici, nous ne pouvons avancer que des hypothèses. La première est que des Multinationales auraient découvert dans les abords de Beni, des minerais rares et précieux et qu'ils veulent terroriser les populations y habitant de les déserter afin de mieux venir les exploiter plus tard. Ils utilisent pour cela, les anciens ADF (maintenant passablement vieux âgés de cinquante ans par ailleurs) et les CNDP et autres M-23 pour exécuter la basse besogne. Ce n'est qu'une hypothèse qu'il faille creuser.

L'autre hypothèse est que ces tueries font partie d'un vaste plan de balkanisation de notre pays à long terme. Le peuple Nande serait un obstacle de taille pour la réalisation de ce plan machiavélique contre la RDC. En effet, plusieurs refugiés HUTU Rwandais sont venus s'installer dans la collectivité de TCHABI, juste après VIGO, une localité NANDE.

Ces Refugiés HUTU Rwandais se sont créés une nouvelle colline, BWISHA et ils s'appellent les BANYA BWISHA comme les BANYA MULENGE. Et là, en ITURI, ils sont en train de prendre le contrôle de la collectivité des TCHABI. Il n'y a que les NANDE autour de Beni pour faire obstacle à ce que cette zone entière ne devienne une zone purement Rwandaise. Parce que ce sont eux qui habitent la zone tampon entre le Plateau de RUTSHURU et de MASISI où les Rwandais sont nombreux et cette zone de TCHABI. De là à demander une autonomie de gestion et une indépendance dans les vingt ans qui suivent, la chose serait aisée.

A ce sujet, nous étions passablement et agréablement surpris d'apprendre que les FARDC, pour la première fois admettait que les tueries de Beni étaient en réalité une épuration ethnique destinée à créer pour quelques groupes ethniques, une zone d'installation. C'est une évolution majeure que personne au pays ne creuse jusque-là. Même les Médias hésitent, parfois, de regarder dans cette direction-là. Car, dans ces conditions, on pourrait épingler plusieurs complicités au pays et dans quelques organismes internationaux œuvrant au pays pour favoriser un tel dessein.

A cause de toutes ces considérations, nous croyons que la redevabilité des autorités gouvernementales est la plus appropriée à recevoir les pierres de désapprobation du public. Les autorités militaires doivent être interpellées. Qu'on ne le fasse pas en catimini mais publiquement. Le peuple Congolais a besoin d'en savoir plus.

En ce qui concerne la MONUSCO, que l'on n'oublie pas ce que le Seigneur avait dit : " Si on fait ceci à un bois vert, qu'en serait-il si on le faisait à un bois sec ? Si avec la présence de la MONUSCO, on tue et on pille jusqu'à ce niveau ; qu'en serait-il si elle n'était plus là ?

Au Président de la République qui a hérité de cette situation malencontreuse et qui a fait des promesses pour y mettre fin, de savoir que les vrais coupables de ces tueries cherchent des boucs-émissaires. Maintenant, c'est la MONUSCO. Mais, plus tard, ce sera lui le garant de la Nation qui le serait.

A LA MONUSCO aussi de cesser avec la villégiature qu'elle est venue faire au pays. Pour avoir travaillé avec ses militaires, je sais de quoi je parle. Au lieu de faire des tours autour du camp avec leurs véhicules pour justifier le carburant que la logistique de la Mission leur fournit pour faire des patrouilles, au lieu d'organiser des convois pour escorter leurs chefs qui vont en vacances, qu'ils patrouillent dans les parties dangereuses avec ordre de neutraliser tous les éléments dangereux qu'ils y trouveraient, ils en ont des moyens et le pays y gagnerait énormément. Car, on comprend bien, leur présence sans résultat serait gênante sinon même, inutile.