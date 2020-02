Congo-Kinshasa: Fête du livre 7ème édition - Les amoureux de la littérature élisent domicile à Kinshasa

Les amoureux de la littérature célèbrent depuis le vendredi 14 février 2020 la 7ème édition de la fête du livre qui va plier bagages le 22 février courant. Le go de l'évènement a été donné à l'Institut de la Gombe.

C'est un événement organisé par le POLE EUNIC RDC, avec le soutien du réseau des partenaires de la France en RDC, et se déroulera dans différents quartiers de Kinshasa, Goma, Bukavu et Lubumbashi. Pour clôturer la fête en beauté, la soirée du 22 février sera marquée par la remise du Prix Makomi, qui est un prix européen de littérature congolaise. Il déterminera le meilleur livre édité en 2019 ainsi que le prix d'honneur de la Fête du livre à l'Académie des Beaux-arts.

Haut lieu d'échanges

Avec la venue des auteurs exceptionnels et un programme passionnant, plus de 30 écrivains de Kinshasa, de Lubumbashi, de Brazzaville, de Pointe-Noire ainsi que de toute l'Afrique et de l'Europe viendront partager et échanger leurs connaissances en littérature. Les auteurs invités visiteront des écoles et des écoliers congolais seront accueillis pendant ce temps dans les médiathèques pour rencontrer des auteurs et échanger avec eux sur le métier d'écrivain et l'importance de la lecture.

En outre, de nombreux ateliers d'écriture sont également proposés par des auteurs internationaux et Kinois, ainsi que des ateliers de modération pour les jeunes acteurs de la vie littéraire de Kinshasa. A cela s'ajoute des Conférences-débats, rencontres autour d'une œuvre et d'un auteur, spectacles, cinéma qui vont se tenir à l'Institut Français de Kinshasa et au Centre Wallonie-Bruxelles.

Au programme, une Panoplie d'auteurs

L'événement s'appuie sur l'ensemble des énergies littéraires de la République Démocratique du Congo pour proposer un événement accessible à tous. Parmi les 30 auteurs invités, la Fête du livre va accueillir plus de 12 auteurs et éditeurs congolais, parmi lesquels Miss M. BANGALA, Bia'Titudes, Maggy BIZWAZA, Jocelyn DANGA, Ange KASONGO ADIHE, Carine MUKANDA, Huit MULONGO, Richard Ali MUTU K, Le K-YANN, Eric NTUMBA, Soraya ODIA et Elisabeth Mweya TOL'ANDE.

A ceux-ci s'ajoutent d'autres internationaux tels que In-koli Jean BOFANE de la Belgique-RDC, Christian EPANYA du Cameroun, Catherine FRUCHON-TOUSSAINT de la France, GAUZ de la Côte d'Ivoire, Aimée Mambou GNALI du Congo, Nadia Yala KISUKIDI de la France-RDC, Sara LIWERANT de la France, Max LOBÉ de la Suisse-Cameroun et Valérie MANTEAU de la France.

Le Slam au rendez-vous

La Fête du livre rend hommage à une forme aujourd'hui inévitable de la création poétique congolaise et internationale : le slam. Le 22 février, sur la scène de l'Académie des Beaux-arts, six invités de la Fête du livre se plieront à l'exercice de la déclamation de texte, accompagné par un ensemble musical inédit constitué de Tyson Meya au Piano, Amoureux Kimpioka à la guitare et Olvier Martin Tshibanda aux percussions.

En outre, une scène sera mise à la disposition des slameurs, et ces derniers sont invités à se joindre à Elisabeth Mweya Tol'ande, Soraya Odia, Mariusca Moukengue, Le K-Yann, Tata N'Longi Bia Titudes et Gauz en vue de clôturer la fête en mots et en musique ainsi que la remise du Prix Makomi.