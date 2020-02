Cote d'Ivoire: Diomandé Mamadou, président du Cirade - "L'action sociale aidera à construire la Côte d'Ivoire dans sa diversité"

Le samedi 15 février 2020, le député ivoirien Mamadou Diomandé, président du Cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement (CIRADE) a fait la présentation des coordinations France et Europe de son association apolitique.

C'était dans la banlieue proche de Paris du Kremlin-Bicêtre, précisément au 5 rue du 14 juillet. Etaient présentes à cette cérémonie, plusieurs organisations et associations dont la FADIV, « Chaîne espoir pour tous », la « PHI » (la pharmacie internationale), œuvrant dans l'action sociale et humanitaire en Côte d'Ivoire et à travers le monde.

Le député de Séguéla commune et issu du RHDP a profité de l'occasion pour souligner « qu'une école, un point d'eau, ou une maternité n'a pas de parti politique. Tout ce qui contribue au bien-être de nos populations doit nous rassembler ».

Lors de son intervention, et pendant les échanges avec les invités et la presse, le président du CIRADE a professé son attachement à une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité. Il a d'ailleurs indiqué que son organisation avait vocation à rassembler les Ivoiriens dans leurs diversités ethniques, culturelles et religieuses.

« Là où la politique avait divisé les Ivoiriens, l'action sociale et humanitaire pourra aider à reconstruire la Côte d'Ivoire dans sa diversité (... ) Le CIRADE est une plateforme d'hommes et de femmes politiques, d'intellectuels, d'agents de développement, d'élus locaux et nationaux. Et nous avons en partage au niveau de ce point de rencontre qu'est le CIRADE, les questions de développement » a expliqué l'honorable Mamadou Diomandé.

Il a également précisé qu'il mettait un point d'honneur à ce que toutes les coordinations du CIRADE en Côte d'Ivoire et à l'extérieur soient composées de personnes d'origines ethniques et de sensibilités politiques diverses.