Sénégal: Ligue 1 - Génération Foot, championne en titre, lanterne rouge

Dakar — L'équipe de Génération Foot, championne en titre, occupe la dernière place de la ligue 1 après sa défaite (1-2) concédée ce dimanche contre l'équipe de Dakar Sacré Cœur en match comptant pour la 10-ème journée de ligue 1.

Depuis la 2-ème journée et une victoire (1-0) au stade Caroline Faye contre Mbour PC, Génération Foot qui a joué les préliminaires de la Ligue africaine des champions et le match de barrage en Coupe de la CAF, n'a plus gagné.

Elle compte neuf points en 10 matchs de ligue 1 et ce soir, c'est sa 5-ème défaite de la saison alors que la saison dernière, elle n'avait perdu qu'un seul match, le dernier du championnat.

Parmi les grands gagnants de cette journée, figurent

les équipes de l'AS Douanes et du Ndiambour de Louga qui sont allées battre respectivement le Casa Sports et le Jaraaf de Dakar sur la même marque de 1-0.

Malgré son nul 1-1 contre Niary Tally, le leader Teungueth FC continue de briller en tête de la ligue 1 avec 24 points (+13).

Dakar SC et AS Douanes suivent respectivement aux 2-ème place (18 points +6) et 3-è-me place (18 points +4)

Voici les résultats enregistrés au cours de la 10-ème

journée :

Jaraaf-Ndiambour : 0-1, Niary Tally-Teungueth FC :

1-1, Mbour PC-Diambars : 2-2, Génération Foot-Dakar SC : 1-2, Casa Sports-AS Douanes : 0-1, AS Pikine-Stade de Mbour : 0-0, CNEPS-US Gorée : 1-1.