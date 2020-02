Cote d'Ivoire: Philippe Legré à Amadou Gon Coulibaly - "Alassane Ouattara une chance et vous un espoir pour la Côte d'Ivoire"

Le débarcadère et le nouveau marché de Sassandra ont été inaugurés le vendredi 14 février 2020 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Le chef du gouvernement ivoirien avait posé la première pierre de la construction de ces deux infrastructures économiques, le 8 décembre 2017. Lors de l'inauguration, le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, Philippe Légré, par ailleurs président du conseil régional du Gboklè a exprimé la gratitude des populations au gouvernement ivoirien pour la construction de ce débarcadère, qu'il considère comme "un port de pêche" :

"La région du Gboklè vient de loin. Il y a quelques temps, un bâtiment très colonial continuait de s'imposer sur ce site, qui rappelait les temps glorieux passés par la ville de Sassandra, où il y avait un port de pêche, fierté de cette ville qui a attiré nos frères venus de l'Ouest, du Centre-ouest de la Côte d'Ivoire, du Ghana et d'autres pays de la sous-région. C'était le véritable eldorado. L'un des véritables pôles économiques a sombré depuis 1970. Sassandra a vécu difficilement, péniblement.

Dans la douleur, le Gboklè a continué à prendre part au développement de la Côte d'Ivoire, sans bénéficier en retour de ce qui devait lui revenir. Il a fallu l'arrivée au pouvoir du Président Alassane Ouattara et de son petit-frère, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour que notre région et la ville de Sassandra sortent de l'ornière du sous-développement (... ) Monsieur le Premier ministre, votre pas, ici à Sassandra, est un pas béni porteur d'espérance. Si votre grand-frère, le Président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire, vous êtes un espoir pour ce pays".

La pêche à Sassandra : une production de 5. 000 tonnes

Avant l'intervention du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Moussa Dosso a rappelé la place de la pêche à Sassandra dans la sécurité alimentaire : "Le débarcadère de Sassandra vient nous rappeler que la pêche est l'un des piliers de développement de la région du Gboklè et que ce secteur bénéficie de toute l'attention du gouvernement.

Avec ses 2. 000 pêcheurs, les 1. 200 marailleuses et fumeuses, les 400 pirogues motorisées et une production de 5. 000 tonnes, la pêche contribue largement à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire". L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, SEM Kiramitsu Ideaki a indiqué que c'est un montant de 13, 5 milliards de FCFA que le gouvernement japonais a injecté dans la construction du débarcadère et du marché de Sassandra : "Le Japon continuera à contribuer au développement en zones rurales ".

"Merci d'adhérer à la vision du Président Ouattara, celle de bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et développée. Ces Inaugurations ont une double signification, d'abord notre attachement au développement inclusif et à la bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Ces deux nouvelles infrastructures vont relancer le développement de la région du Gboklè et de la commune de Sassandra", a dit Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre ivoirien a demandé au maire de Sassandra, Sangaret Zié Léonard d'assurer une bonne gestion du nouveau marché qui lui a été confié.

envoyé spécial à Sassandra