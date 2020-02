Algérie: Projection d'un documentaire sur le quotidien difficile de citoyens dans les collectivités

Alger — Un documentaire poignant sur le quotidien difficile de citoyens dans des collectivités locales a été projeté lors de la rencontre Gouvernement-walis, ouverte dimanche au Palais des Nations à Alger.

Synthèse de reportages réalisés in situ par la Télévision nationale, le film d'une durée d'environ trente minutes prend d'emblée à la gorge le téléspectateur en diffusant des images parfois saisissantes de citoyens vivant dans des "zones d'ombre", pour reprendre le commentaire du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'issue de cette projection inédite qui, selon lui, pourrait constituer une matière exploitable par d'autres chaines privées ou publiques de télévision.

"Dans cette conjoncture particulière, vous êtes tenus, en tant que responsables locaux, d'opérer le changement au niveau local en rompant définitivement avec les anciennes pratiques et en vous rapprochant des citoyens afin de briser le cloisonnement créé par le passé entre les citoyens et l'Etat et de restaurer la confiance perdue", a martelé le Président de la république lors de son intervention devant les walis.

Dans le cadre de cette rencontre, le président de la République a annoncé que le Gouvernement examinait de nouvelles mesures juridiques en faveur du renforcement de la gestion décentralisée des collectivités locales, le mode de gestion actuel ayant "montré ses limites", a-t-il reconnu.

Il a notamment souligné "l'importance" d'une distribution "juste et équitable" des richesses en faveur de tous les citoyens, et la mobilisation de tous les efforts pour le changement et l'amélioration de la situation dans les régions enclavées et les zones rurales.