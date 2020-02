Cote d'Ivoire: Meeting de l'opposition ivoirienne à Paris - L'EDS « nullement concernée ni de près ni de loin »

Samedi 15 février 2020, des délégations de plusieurs partis politiques de l'opposition ivoirienne, du FPI, PDCI-RDA, Lider, Cri panafricain, du Cojep, de la Société civile, les militants de GPS ont organisé un meeting à) la Place du Trocadéro, à Paris.

Au cours de cette rencontre un certain Capitaine Koné a annoncé la prise des armes contre le pouvoir d'Abidjan. Ce, au moment où des enquêtes sont en cours au sujet d'une atteinte à la sureté de l'Etat. Qui vaut un mandat d'arrêt international émis à l'encontre de l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro.

Présenté comme proche du Gps de Guillaume Soro, le Capitaine Koné n'est pas allé avec le dox de cuillère. Morceaux choisis : « Ouattara n'a pas le monopole des armes, en Côte d'Ivoire. En face, dorénavant, nous pouvons lui opposer des armes (...) Arrêtons de nous leurrer, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire...»

COMMUNIQUÉ EDS

La plate-forme politique Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS) attachée à la paix et à la réconciliation, tient à informer tous les militants et sympathisants des partis politiques (AIRD, FPI, UNG, R2P, RPA-CI, NPR, etc.. ) et organisations qui la composent, ainsi que l'ensemble de la communauté nationale et internationale, qu'elle n'est nullement concernée ni de près ni de loin, par la récente activité politique qui a eu lieu ce week-end du samedi 15 février 2020, à la place du Trocadero, à Paris.

Elle n'a pas été associée à l'organisation de cette manifestation et n'y a donc délégué aucun responsable politique, ni appelé ses militants à y participer.

Au demeurant, aucune prise de parole en son nom n'y a été observée, ni même programmée.

Pour EDS,

Le ministre Eric KAHE

Vice-président chargé des relations avec les partis politiques et les institutions.