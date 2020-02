Afrique: Un baptême pour Pamphile Mihayo - La RDC tombe devant le Cameroun en match amical à Brazzaville (0-1)

Les Léopards locaux de la RDC ont été battus par les Lions Indomptables du Cameroun 0-1, dimanche, 16 février, au stade Massamba Debas, en match amical international, en prévision de la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations Chan Cameroun 2020. Premier match, première défaite pour le coach Pamphile Mihayo qui vient de prendre les commandes de cette équipe il y a 5 jours.

Après une première mi-temps de score vierge (0-0), l'unique but de la partie a été inscrit dès le retour des vestiaires par l'entremise du joueur Valentin Beo Bato à la 46ème minute. Mihayo et ses poulains qui n'ont pas démérité, ont fait tout pour égaliser, mais sans succès. Ils ont été tout simplement battus.

Le coach Pamphile Mihayo a donc commencé par une défaite comme son prédécesseur, le coach Christian Nsengi Biembe devant le Randwa au stade des Martyrs, à Kinshasa, toujours en match amical. En clair, la RDC gagne difficilement les matches amicaux, pour ne pas dire, qu'elle ne gagne pratiquement pas.

Pour rappel, à sa nomination mardi soir, Pamphile Mihayo séjournait à Goma, au Nord-Kivu, avec son Tout-Puissant Mazembe Englebert. Il n'a rejoint Kinshasa que jeudi dans la soirée, accompagné de certains Léopards comme Djos Issama, Glody Likonza, Isaac Tshibangu, Chico Ushindi et Jackson Muleka, avant de traverser tous vendredi matin pour Brazzaville.

Et, le dimanche, il a joué et perdu. Ce n'est que le début, le chemin est encore long. Miyaho qui a gagné le CHAN comme joueur en 2009, et comme entraîneur adjoint en 2016, il n'est pas impossible pour lui de le gagner comme entraîneur titulaire en 2020. C'est un grand connaisseur de cette compétition qui va à la chasse.

Tirage au sort prévu ce lundi à Yaoundé

Entretemps, c'est ce lundi 17 février, que la Confédération africaine de football (CAF), procédera à la cérémonie de tirage au sort de cette 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nations (Chan).

Seize pays qualifiés depuis octobre dernier, seront regroupés en quatre poules de quatre. L'événement aura lieu au Palais Polyvalent des sports de Yaoundé, à partir de 18h, en présence des anciennes gloires du Cameroun comme Stephan Tatwa et Salomon Olembe.

D'ores et déjà, la CAF a dévoilé les quatre chapeaux de ce tirage. La RDC se retrouve dans le chapeau II, ensemble avec la Guinée, le Mali et le Rwanda. Le chapeau I, c'est celui Cameroun pays organisateur, ensemble avec le Maroc, la Libye et la Zambie.

Dans le chapeau III, on retrouve l'Ouganda, le Congo, la Namibie et le Burkina Faso. Enfin, le chapeau IV, le Zimbabwe, le Niger, le Togo et la Tanzanie.