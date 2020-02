Congo-Kinshasa: Linafoot - Maniema Union toujours invaincu !

L'AS Maniema Union de Kindu a battu l'AC Rangers de Kinshasa 1-0, dimanche, au stade de Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, en match avancé à la 29ème journée, du 25ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Pepito Bahoso a signé l'unique réalisation de la partie à la 62ème minute.

Une victoire convaincante des verts et noirs de Kindu qui alignent environ 8 matches à domicile et à l'extérieur sans défaites dans ce prestigieux championnat national. Le jeudi 13 février, toujours dans ce stade de Martyrs, Renaissance du Congo a échappé belle, réussissant un match nul (1-1).

Renaissance du Congo a marqué en premier par Jean Kansway (29ème), et Maniema Union a répondu par Mercey Ngimbi (31ème).

Il y a deux semaines passées, c'est Daring Club Motema Pembe qui a été emballé (0-2), au stade Joseph Kabila Kabange, à Kindu. Sanga Balende n'en reviendra pas avec un score fleuve (1-6), dans son propre terrain du stade Kashala Bonzola, à Mbuji-mayi. C'est l'heure de Maniema Union.

Guy Lusadisu reprend son poste

Ce match contre Rangers a coïncidé avec le retour du coach principal de cette équipe, Guy Lusadisu Mushebe, eloigné du banc de touche depuis le début de la saison par manque de documents nécessaires.

La commission de gestion de la Linafoot lui aurait accordé dérogation. L'entraîneur de Maniema Union a suivi 13 rencontres de son équipe dans les gradins, une mise à l'écart de plus de trois mois. Son adjoint a abattu un travail gigantesque. Son bilan est de 10 victoires, un nul et deux défaites contre Mazembe et Vclub.

L'équipe de Guy Lusadisu occupe la deuxième place au classement avec 40 points, en 19 matches. Elle vient derrière Mazembe toujours puisant, premier avec 47 points pour 18 matches.

V.Club et Dcmp sont respectivement 4ème et 5ème avec 32 points pour 17 matches, et 31 points pour 16 matches. Tandis que Rangers, l'adversaire de Maniema Union vient à la 10ème place avec 23 points, 20 matches livrés.