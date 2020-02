Gabon: Panthéres - Patrice Neveu à fond sur Eneme Ella

Actuellement en tournée de supervision en Europe, le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, a rencontré la pépite gabonaise d'Amiens SC Football Ulrick Eneme Ella, 18 ans, accompagné de son père Blaise Mingonzzi.

Présent en France depuis quelques jours afin de superviser certains footballeurs gabonais, le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu a tenté de le convaincre de rejoindre, dans la matinée du samedi, les Panthères dès le prochain rassemblement pour les matches face à la Gambie, mais, le jeune Ulrich a demandé "du temps pour bien réfléchir en compagnie de sa famille".

" Je lui ai dit de ne pas fermer la porte à la sélection et à son pays. Il pourrait former un très beau trio d'attaque avec Bouanga et Aubameyang, en occupant la pointe de l'attaque de l'équipe nationale. La décision lui appartient... » nous confie son père Blaise Minguozzi.

Il est considéré comme un des plus grands talents de sa génération.

En langage foot, c'est un " crack" ;confie le journaliste sportif Freddhy Koula. Pour le Gabon, et vu son âge, ce serait une très belle pioche et un avenir certain d'avoir une autre joueur du type "Aubameyang" (qui, lui aussi avait dû choisir entre la France et le Gabon dm 2009) ajoutera t-il.

Formé à l'AJ Auxerre, et sous contrat jusqu'en 2023 avec Amiens SC, Eneme Ella joue actuellement en équipe de France U19.