Cote d'Ivoire: Niakara et Tortiya - Charles Sanga, maire de Tafiré - "Voici la clé de la victoire du Rhdp au 1er tour de la présidentielle 2020"

Une mission d'information et de redynamisation de la Délégation départementale du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de Niakara, conduite par Coulibaly Sounkalo dit Charles Sanga, Délégué départemental, a rencontré, vendredi 14 février 2020, les militants et militantes dudit parti à Niakara et à Tortiya en vue de préparer la victoire au premier tour de la formation politique á l'élection présidentielle d'octobre prochain.

Au siège du Conseil régional du Hambol à Niakara , première étape de la tournée de la Délégation départementale du RHDP, le délégué sous-prefectoral de Niakara, Marc Koné Kidjafolo et le responsable communal, Pierre Koné Nakahouélé, par ailleurs maire de la ville de Niakara, ont dit l'adhésion des militants du parti et l'ensemble des populations de Niakara (Sous-préfecture et commune) à la politique de développement du Président de la République, Alassane Ouattara, et leur engagement pour la victoire du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020.

"Avec l'électrification de la quasi-totalité des villages de la sous-préfecture de Niakara, les travaux de reprofilage lourd de la Nationale A3 et la construction de centres de santé et de nombreuses écoles primaires et des bâtiments au secondaire avec des collèges de proximité en prévision à Pétionnara, Niakara est totalement uni derrière le Président Alassane Ouattara et le RHDP ", a souligné Marc Koné , le responsable sous-préfectoral du RHDP à Niakara.

Le maire de Niakara, Pierre Koné Nakahouélé, chargé du parti dans le périmètre Communal , a réaffirmé l'engagement, l'entente et l'unité des militants pour un RHDP " prêts pour la victoire écrasante du RHDP au soir du 31 octobre prochain.

À Tortiya, le délégué sous-prefectoral , Zoumana Yéo et le maire de la commune, Blaise Kinampinan Coulibaly ont, tour à tour, félicité la délégation du RHDP pour cette mission de redynamisation , d'information et d'échanges avec les militants du parti.

"C'est une initiative qui augure d'un lendemain meilleur pour notre parti, car ensemble nous irons plus loin ", a fait savoir l'ex Maire Yéo.

Le Délégué communal, Blaise Kinampinan Coulibaly, a réaffirmé la mobilisation des populations de Tortiya pour le RHDP.

" Quand Tortiya dit, Tortiya fait ! Et Tortiya a choisi le RHDP , le seul parti fiable et viable ici ! ", a dit le maire de Tortiya.

Dans son adresse au militants du RHDP, à Niakara comme à Tortiya, le Délégué départemental du parti, Charles Sanga, a souligné, avec insistance , que " l'identification de militants, et surtout des nouveaux majeurs , demeure la clé de la victoire du RHDP au premier tour de la présidentielle d'octobre prochain".

Il a annoncé la décision de M. Ouattara Sié Abou , dit OSA, Directeur général des Impôts et Président de la Coordination des cadres et élus RHDP des Sous-préfectures de Tafiré, Badikaha et Niédiékaha, fils du département de Niakara, de contribuer exceptionnellement au financement de l'établissement de nouvelles pièces d'identité nationale (CNI) au profit des nouveaux majeurs. Une annonce saluée par des hourras à Niakara comme à Tortiya.

Il s'est félicité de la forte des militants, tant à Niakara qu'à Tortiya, preuve du dynamisme et de la vitalité " de RHDP , " l'unique parti politique que connaissent les populations dans la région du Hambol".

Le sénateur Simon Ouattara Lamine, Coordinateur régional Associé et membre de la mission, s'est réjoui de la symbiose, l'entente et la solidarité des élus et des cadres mais aussi des militants autour du RHDP, véritable machine désormais en marche dans le Département de Niakara.

Le programme de la tournée devait conduire la délégation du RHDP le samedi 15 février 2020 dans les sous-préfectures de Tafiré et Badikaha, devait prendre fin dimanche 16 février 2020 , par les localités de Arikokaha et Niédiékaha.